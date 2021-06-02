人氣男團MIRROR的三位成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和陳卓賢（Ian）獲邀擔任健康精神大使，三子昨日在鰂魚涌出席記招，宣佈下月24日舉行「Never Give Up網上慈善演唱會」。形象乖巧的Edan早前疑被前女友Stephanie在網上爆出軌，又被網民指控他撩女開房，被爆負面新聞後，Edan曾網上出post，表示「私人同過去感情事唔會回應，唔希望影響任何人」，昨日Edan首次現身，明顯有備而來，坦言事件發生後感到不開心，但過了幾天便沒事，希望大家專注他的工作。

「一直調整自我」

Edan直認有跟舊愛聯絡：「我哋係有溝通過，但唔想再影響到佢，所以畀多啲空間大家。我OK嘅，面對到嘅。」談到被翻舊情史，他自言作為公眾人物要懂得面對，一直在調整自我，同時感謝大家關心。問到會否擔心影響形象？他說：「擔心都冇用，提自己要做好自己，班兄弟都keep住支持。」問到之後於網上留言會否更謹慎？他說：「唔回應喇，多謝大家關心。」身旁的好兄弟AL幫口說：「希望外界多啲關注我哋喺幕前嘅努力同成果。」

三子表示工作浪接浪，MIRROR演唱會後各有各忙，談到姜濤最近疑似壓力爆煲，Edan說︰「佢係太忙、好攰，但𠵱家情況OK。」AL則呼籲大家給予姜濤私人空間，Ian則笑指他休息後的網上留言比之前更開朗。

AL不喜粉絲鬧交

對於有指AL粉絲內訌，有粉絲投訴歌迷會會長數目不清、玩弄權力等，AL表示經理人「花姐」黃慧君有跟他提及事件，他認為：「每個人都有唔同意見，每個人對與錯嘅睇法都唔同，希望大家一團和氣。」問他會否親自出面調停？他說：「唔係太喜歡見到人鬧交，希望盡快有解決方法，相信我嘅粉絲好乖。」

Ian本月9日生日，他笑指早前工作時得知跟唐老鴨同日生日，大感開心，更獲贈滿屋唐老鴨公仔。問到女友盧慧敏有何表示？他說：「我哋唔係節日感好重嘅人，相信生日快樂都有句嘅。」