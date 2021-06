每年6月是「同志驕傲月」(Pride Month),全球各地都舉辦以LGBTQ+族群為主題的活動,時尚界亦以不同的行動支持,推出代表色:彩虹色的特別版服裝及配飾,宣揚愛與包容。

Versace孖住美國天后Lady Gaga一同慶祝Pride Month,今年剛好是Lady Gaga經典唱片《Born This Way》發行10周年,雙方齊齊以此為題推動性別多元。Versace將會拍賣10年前為Lady GaGa全球巡迴演唱會訂製的皮褸複製版,並將拍賣款項悉數撥捐天后設立的Born This Way Foundation。皮褸於Versace的米蘭工作坊以全人手製作,需要400多個小時才能完成。

Versace孖GaGa出新裝

另外,Versace亦推出一款中性tee及貝雷帽,並將部份收益捐予基金。Donatella Versace說:「隨着時間過去,我們的友誼,以及推動平等、多元化和包容性的工作變得越來越堅定。Lady GaGa和她的基金會為我們帶來重要的啟迪,我非常欣賞他們支持弱勢年輕人和LGBTQIA+社群的工作。」

Calvin Klein在本月則延續之前#proudinmycalvins的廣告意念,新一輯廣告找來八位LGBTQIA+性小眾社群成員,親自演繹Pride系列,各人講述自身故事、經歷,推動大愛及力量。至於Calvin Klein今年的Pride系列,就注入限量色系和綴有品牌標誌的內褲,以及無墊薄胸罩、平腳內褲等經典款式,系列收益將捐予多個非牟利組織,支持LGBTQIA+性小眾倡議、平權和安全議題。而戶外涼鞋品牌Teva再次將象徵愛與包容的彩虹作為設計靈感,帶來多款Pride彩虹涼鞋,系列以Teva經典的鞋款為基礎,將標誌性的六色彩虹旗融入Original Universal Rainbow Pride及Midform Universal Rainbow Pride的織帶設計中,並向人權運動基金會捐出35,000美元(約27.3萬港元)。

Rihanna首推Pride系列

樂壇天后Rihanna的內衣品牌Savage x Fenty就首次推出Pride系列,頌揚每個人的個性和身體。Pride系列特別邀請攝影師Quil Lemons操刀,並由變裝皇后Gigi Goode和Rihanna的髮型師Yusef Williams等名人及模特兒演繹跨越性別界限的內衣設計。Rihanna表示:「Pride就是欣賞真實的自己,我對這個系列感到非常興奮,並向 LGBTQIA+ 社區表達愛意和支持。」系列收益會透過Rihanna創立的非牟利組織Clara Lionel基金會,支持GLAAD、TransLatin@Coalition和Trans Wellness Center等組織。

Michael Kors全新2021 Pride彩虹膠囊系列就以彩虹及心形做設計主題,推出多款服飾,其中兩款特別版T恤於本月銷售所得,將悉數捐予國際立即行動(OutRight Action International),推廣LGBTQIA+族群權利,喚起社會對於性別平權的理解與包容。Tiffany & Co.亦推出了同志驕傲月的特別版廣告,品牌於2015年曾推出同性戀人的訂婚戒指廣告。今次 #Tiffanylove廣告,同樣以愛先行,找來不同的LGBTQIA+族群成員講出每個人的堅持,發放在愛面前無分性別、種族的大愛精神。

