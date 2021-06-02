64歲的大姐明林建明年輕時青春無敵，追求者眾，10多歲跟傅聲puppy love，之後跟當紅監製麥當雄相戀，還有大班公子哥兒、律師、大狀、建築師男友交往，身邊男人個個猛料，到最後揀了有線前執行董事曾展章結婚。

聽說80年代大姐明曾跟「沙王」拍拖，有機會當上「王妃」，她聞言哈哈大笑說：「沙王只係一個普通男人、路人甲，因為我叫沙姐，佢姓黃，所以搞笑叫佢『沙王』。」

情傾高瘦麥當雄

大姐明1973年當選沙灘小姐後，獲安排與劉松仁拍攝麗的劇集《冬綠》，因為不了解電視製作，開工前沒有熟讀劇本，結果不停NG，越NG就越緊張，幸得當年任助導的麥當雄安慰，令大姐明深受感動。

跟麥當雄戀情何時正式開始？「有次去梁愛屋企開party跳吓舞，跳慢舞，咁拖住手跟住唔放，咁咪拍拖囉，都唔知點解呀，我有啲問題嘅，偏好又瘦又高嘅人，佢當時好瘦，有個好感囉，但佢瘦到後期我阿姨以為佢吸毒，制止我唔畀我同佢來往。拍咗2、3年，中途斷斷續續，因為佢實在太忙，嗰時啱啱開始起步同埋當紮，我又活力充沛，成日周圍去放電，成日覺得佢冇喺我身邊咁嘅，同埋大家唔係好識表白，唔識溝通，所以冇一齊。」

被曾展章笑容吸引

大姐明從小渴望有個完整家庭，38歲那年，跟拍拖多年、當時任職無綫高層的曾展章在英國結婚；唔講唔知，當年原來是大姐明主動追求。「有次《蝦仔爹哋》俾人包咗去蛇口，為一間新酒店做宣傳推廣，我哋成班演員幕後，惟獨一個我唔識，就係佢（曾展章），當時佢噬起棚牙好好笑容，畀我一個好深刻印象。」大姐明最喜歡人成日笑，所以對曾展章特別留意，那次去蛇口，大姐明的大陸親友前來探望，曾展章讓出房間給大姐明親友居住休息，相當識做，令大姐明對他印象加晒分。

「之後返《歡樂今宵》，放咗工飲吓嘢，佢跟埋去，我又飲到有少少醉，我就車佢返屋企，車到佢返屋企時我啜咗佢一啖囉，大家就係咁開始。（你追佢？）我覺得係，我當其時有少少高不成低不就，好嘅人哋未必想要你，比較一般嘅市民未必敢埋身，我當時冇諗咁多，只不過好開心，飲咗啲酒，goodbye kiss咁之嘛，有啲觸電感覺。」

英國婚禮留不快回憶

結婚理應是人生最開心時刻，不過大姐明就以「好唔開心」來形容她的婚禮，重提這次人生大事時即刻皺眉。「全部我一個人去英國搞晒，因為要預早去登記、排期，當時佢（曾展章）成日唔舒服，又唔知乜嘢事，去機場接佢機，嘩！好似白粉道人咁，瘦到呢！同埋塊面灰色晒，冇辦法，夾硬上啦！諗住去英國結婚，少少人，點知亞洲電視選亞洲小姐，派咗成crew人去英國，我結婚走嚟影走嚟拍，我已經要兼顧個婚禮、兼顧面如死灰嘅人，又要兼顧埋你crew人，我真係覺得好慘呀！」當日一班記者起哄要新郎抱起新娘影相，大姐明嚇到「鼻哥窿冇肉」。「我feel到佢對腳喺度震呀，我幾驚佢將我撻低！」

婚禮後，一對新人如期飛到歐洲度蜜月，但每到一個地方，新郎哥總要出入醫院。「我哋去英國睇歌舞劇，好grand㗎嘛，佢痛到坐咗落地，即刻入院啦；跟住去巴黎遊船河，又係咁𨀤低（暈倒），入咗醫院又話冇事喎！究竟你乜嘢事呢？我喺度擔心，乜嘢醫生都睇過，乜嘢名醫都睇過，又冇嘢喎，係咪cancer呢？嘩，一結婚你就死？我咪變咗劏豬凳？」呂有慧前夫金童懂氣功，大姐明就請對方為老公做氣功治療，結果有次做完後老公即時暈倒，要call白車送院。

初步檢查後發現一切正常，只是有些發炎，在醫生建議下，曾展章決定開刀查看清楚，結果發現大腸被一支長竹籤插穿。大姐明說：「原來佢有支竹籤，一路落，去到早一晚金童同佢做氣功戳一戳，支竹籤插到佢大腸穿咗，於是變咗腹膜炎。如果支竹籤當日唔係咁穿咗，佢（竹籤）可能之後再落去，可能成世人要孭屎袋，或者係死咗。（竹籤何以吞落肚？）佢屋企人話佢俾人落降頭，我就覺得佢因為飲酒飲到醉晒，可能支竹籤黐住啲三文治或者魚蛋，飲吓飲吓就唔會咬，係吞！我懷疑係咁，實際係乜嘢事都未知，而家都仲係一個謎。」大姐明不住的搖頭苦笑。

一提生育即落閘

既然渴望有完整家庭，為何婚後唔生BB？此時大姐明相當嚴肅和認真的說：「嗱，講到呢度，跟住落嚟我嘅婚姻或者其他嘢，都係我哋兩個人嘅事，比較私隱啲，唔想向人交代，亦都唔會對社會有乜嘢影響，我就唔會再多講。只不過我想講一樣嘢，就係任何人結婚前最好做婚前輔導，咁會好啲，呢個話題就完結啦！」

每遇鵬哥必受傷

要數大姐明生命中重要男人，其實還有盧海鵬，大姐明坦言，她曾經好嬲好嬲這個拍檔。「我其實好欣賞佢，佢真係好叻，無論扮嘢、演藝、歌唱、演技，佢都係好叻，好醒，轉得好快，但另外一方面，我同佢可能有一個緣份，佢同我做親嘢，佢都係令我受傷嘅。」

做《歡樂今宵》趣劇，大家都會即場爆肚玩即興互相推撞，大姐明就試過被鵬哥撞傷下體，痛不欲生。「佢一係突然間扚起我，撻我落地，一係突然間推我，當其時我哋大家都係咁打嚟打去㗎喇。有次古裝（《EYT》短劇），佢（鵬哥）到今日都唔知，佢亦都唔係有意，佢推我，古裝啲圓凳好硬㗎嘛，我唔覺意撞落去，撞到我下體腫晒，痛到呢（想起當日痛楚，大姐明忍不住掩面）……我又唔會話佢，如果你話咗佢，驚佢有戒心，演出時擏住擏住，咁佢亦都唔係有心嘅。」

又有一次，大姐明揸車跟鵬哥到九龍塘銀行，落車後叫鵬哥幫她看車，結果差點被自己部車碌斷腳。「我落車叫佢同我睇住架車，跟住我喺後邊走，我真係唔知佢做乜嘢，佢褪後喎！嘩！將我隻腳差唔多碌斷呀！好在我即刻拍拍拍，佢先知停，如果唔係，我隻腳俾佢碌斷咗，所以話佢呢個人真係得㗎啦！有時我演出太過投入個角色，唔妥佢，咁我當其時真係唔妥佢，但過咗又冇嘢囉！我覺得佢都係一個好拍檔嚟嘅，同佢有火花，又愛又恨，不過去到現階段，我都有少少擔心佢，因為除咗佢身體健康，佢情緒有啲問題，成日鬧人，乜人都俾佢鬧，而家仲更甚，希望佢健康啦，好多人都關心佢嘅。」

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