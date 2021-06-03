MIRROR真人騷《調教你MIRROR》將於下周一（7日）首播，連日來劇組在網上公佈預告片，昨日第3條大約40秒的預告片曝光，片中節錄了隊員部份心聲，言談間忍不住流淚，互相擁抱支持對方。其後再見到隊長Lokman喊住說：「最近就係好迷失囉！」AK冷靜過後表示：「搵唔番以前嗰種開心，的確係！」大表哥Stanley直認：「我覺得自己好似冇乜特別！」Tiger（邱傲然）說：「無論乜嘢都好，都仲有11個（隊友）撐住我、頂住我。」

相比之下，呂爵安（Edan）反而顯得比較冷靜：「冇MIRROR我哋甚麼都不是。」姜濤表示：「我真係好希望MIRROR好。」柳應廷（Jer）說：「呢個節目可以令我哋之間了解多咗對方。」Alton還說：「明知係有徒勞無功嘅可能性，但係都想做。」而Ian表示：「睇吓大家會唔會都肯踏一步出嚟。」最後Frankie說︰「我唔理啦！衝啦！照去啦！」除了爆喊收場的真情對話外，預告片亦播放MIRROR跟導師梁祖堯大合照，MIRROR之間搞笑互動等畫面，相信這個旅程加深了他們互相了解！

在第一集內，花姐剖白將MIRROR交託給梁祖堯的原因，她坦言MIRROR每位成員均是素人出身，不知道原來娛樂圈有很多引誘及挫敗，入行後經常有迷惘的時候，所以希望阿祖出手調教他們。阿祖明白到作為藝人，「除咗應付經理人，又要應付Fans嘅期望，好多時會變咗公仔！」他期望透過今次可以令MIRROR成為有血有肉嘅人，重燃起初入行的一團火。

而梁祖堯亦在社交平台不時分享與MIRROR的相處軼事，昨日他分享對大表哥Stanley的感覺：「我會用最強和最弱的混合體來形容佢。強，佢有一個Big heart，好真心地照顧大家。你諗吓，我哋嗰陣係佢女朋友嘅隊友，都咁照顧我哋，你就估到佢係會幾咁照顧11個兄弟。甚至乎拍攝嘅時候，佢亦都會主動咁樣照顧我哋成個拍攝團隊，無論係轉場要幫手攞嘢、幫手set up、維持秩序，甚至如果有機會要除暴安良，我覺得佢都係會挺身而出嗰個。總之有佢喺度大家就會覺得好有安全感。」他續說：「咁點解會話佢弱呢？Stanley 佢有個好脆弱嘅內心。佢係一個好善良嘅人，冇人會傷害佢，但係往往佢對自己要求好高，佢會因為一個未能夠成功做到嘅位，不停咁樣反覆練習，畀自己好大壓力，越緊張就越做唔到，最後嬲自己嬲到滴下男兒淚。見到佢咁樣我就會好心痛，大家睇節目就會見到佢呢一面，而要勇敢畀大家見到自己嘅軟弱，真係要好大勇氣，我好敬佩你的真心和勇氣。」

最後梁祖堯叮囑Stanley：「 每個人都有自己嗰個階段嘅limitation。當然每個人都要努力，但係道理就同個杯半空定半滿一樣，一定要好好咁樣肯定自己而家有嘅成績同埋能力，好享受當下發生嘅每一刻，可能困難就會不知不覺地解決了，要肯定自己多一點，愛自己多一點，找回那個大無畏的初生之犢般的心態，然後再加上你現在的歷煉和穩重感，你一定會更享受每次的機會。」Stanley亦有留言回覆：「你身上得到很多啟發，重要的是令我再認識自己，多謝你，祖祖！」

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