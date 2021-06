一向積極參與慈善活動的樂壇天后麥當娜(Madonna),最近參與佳士得拍賣行的慈善拍賣活動,並親手設計環保袋,為Chema Vision Children’s Center籌集善款,以資助西非肯尼亞的學校和幫助當地貧困兒童。

除了Madonna外,今次名為「Art of Education」的慈善拍賣活動得到城中多位名人支持,例如新一代「貓女郎」Zoe Kravitz、歌手Lenny Kravitz、超模納奧美金寶(Naomi Campbell)及奧斯卡影后荷爾芭莉(Halle Berry)等。他們今次創作所用的純素(Vegan)環保袋,是來自專門製作天然純素環保袋的美國品牌Ministry of Tomorrow,其環保袋亦於肯尼亞首都內羅畢製作。而今次「Art of Education」計劃的所有環保袋創作於即日至本月16日在紐約洛克菲勒中心的佳士得拍賣行展出。

