大姐明林建明是個開心快樂人，不過她童年一點也不快樂，父親在鄉下江門包二奶，氣得母親帶住大姐明三子女來港過新生。6歲隨媽媽和兄姊來港的大姐明，就算今時今日講起亡父仍一肚子氣。

「我一直都嬲佢，80年代佢哋（父親）第一次有機會嚟香港，嚟到我其實都好開心，自從6歲我走咗之後冇見過佢，諗住佢見到媽媽，大家慰問吓，嗰時我媽媽行動唔係好方便，我叫佢買啲山竹牛肉畀媽媽食啦，因為佢好鍾意食，點知佢咁都冇做到，於是我更加嬲佢……」

一碟山竹牛肉徹底破壞父女情，就算大姐明哥哥姊姊，對父親態度亦一樣冷淡，幾兄妹經常以工作忙碌為由不理會父親，直至父親離世亦不知情。大姐明說：「佢返大陸直至佢走咗，我都唔知佢幾時死，所以我咪得閒啲想返吓去睇吓佢點樣死，葬喺邊度，希望做返啲嘢。」2001年大姐明被亞視佈景板扑傷後，幾乎暫停所有工作，於是她就趁此機會回鄉尋根，及追查父親安葬下落， 結果唔睇由自可，一睇把幾火。

大姐明激動地說：「原本想睇吓佢葬邊，點知去到睇到佢同個二奶同埋一個墓碑，我睇見真係無名火起，拜都唔拜，因為我媽媽就係俾個女人激到好傷心，好似佢哋嗰時打交添，個二奶對我媽媽一啲都唔怕，仲恰佢，所以我好嬲佢，基於咁樣，所以我想起咗佢（父親骸骨）後分開佢哋。」

為使父親與二奶分開，大姐明帶同玄學家回鄉睇墓地風水，玄學家勘察過環境後認為不宜郁動，大姐明惟有放棄，直至年前又有變數。「我早呢一、兩年先知，佢嗰度原來俾政府收咗，唔知移咗佢去邊，我遲啲可能返去了解吓究竟移咗去邊度，睇吓佢係咪仲同埋嗰個人同一個墓碑。」

大姐明不忿母親生前被父親拋棄，所以父母離世後，她很想將二人骨灰安放在一起。對於母親，大姐明一直感到十分內疚和自責，她不住飲泣說：「我覺得我媽媽好慘，我覺得我照顧得佢唔係幾好，唔夠多時間陪佢，又冇同佢傾吓偈，佢好陰功，一個女人毫無學識咁帶住幾個細路出嚟（從鄉下），原本投靠我阿爺，點知俾個親戚恰我阿媽，搞到後期阿爺迫走我哋。」

當年大姐明年紀雖小，但她仍清楚記得當日親戚將食米收收埋埋，林媽媽不甘被欺負，便帶同三子女離開，一家四口租住狹窄房仔，靠林媽媽在工廠打工養大3子女。

林媽媽80年代尾離世，大姐明一直耿耿於懷，她邊喊邊不停自責：「自從佢離開咗之後，我覺得我照顧得佢唔好，又話好忙又話做嘢，其實時間可以自己安排之嘛，你唔掛住玩、唔掛住拍拖，都可以多啲時間陪佢，但我冇做到，我旨意我姐姐照顧佢，但姐姐有佢自己家庭，我都有搵人照顧佢，但唔知點講，好內疚，佢跌咗幾次，後期因為咁而變咗植物人，捱咗幾年，所以我成日好自責同內疚，我好愛佢，佢變咗植物人之後，我一直自責到佢死，一靜落嚟我就會諗起佢。」

直到6、7年前，大姐明嘗試接受催眠治療，始對媽媽之死釋懷。「我想睇吓媽媽點，點知治療時見到我媽媽佢係好開心、笑得好好，自從嗰次做完之後，我知道佢唔想我自責，唔想我難過，等我知道佢OK，咁我就釋懷咗。」

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