集萬千寵愛在一身的姜濤在今年22歲生日當天，一眾姜糖豪擲逾50萬祝賀偶像生日，包括在多區大廈外牆LED大屏幕播放姜B的生日短片、安排「姜濤號」電車在石塘咀至北角線漫遊、又在銅鑼灣電車賣廣告設「姜濤站」，甚至在銅鑼灣設舖位作姜糖打卡點，認真瘋狂。

下周三（9日）是Ian（陳卓賢）的28歲生日，他的Hellosss密鑼緊鼓為偶像炮製生日應援，他們從今日開始到10號，在巴士站落燈箱廣告為偶像慶祝，Ian的fans club在凌晨時分在IG貼一段短片，直擊工作人員換上Ian生日的燈箱牌，不過今次落燈箱廣告的地點主要集中在九龍區，當中包括九龍塘、佐敦、尖沙嘴、太子、旺角、觀塘、九龍城和荃灣，同時Hellosss亦提醒打卡時，要注意安全及戴口罩，最重要當然是️請勿阻礙行人路！

除了落燈箱廣告外，他的Hellosss更準備在Ian正日生日當天，在觀塘一個商廈準備一個Happy Moment，安排fans小組相聚，一齊玩！「Hellosss」是在《MIRROR 100問》中，工作人員問Ian如何稱呼粉絲，Ian以為要跟粉絲打招呼就說「Hello」，結果鬧出誤會，Ian的fans自此成為「Hellosss」。

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