「我已經籌備緊我死嘅話，自己擁有嘅嘢點分配，我自細希望做老師，但我始終做唔到，我就諗住做無言老師，有啲分配畀親朋戚友，其他就捐去畀慈善機構，其實我已經做晒呢啲嘢，隨時行得。」64歲的大姐明林建明決意死後捐身家捐遺體，繼續遺愛人間。

大姐明10幾歲便要出身搏殺養家，80、90年代遊走無綫、亞視，成為當紅電視藝人，直至2001年一次意外，揭發出有情緒病，人生跌進谷底，也因為這個病，徹底改變了大姐明人生。

「我做《明Show俾你睇》扑穿頭（被佈景板），之後完埋就休息醫治，好似冇乜嘢咁，跟住佢哋又係喺度鬥（無綫與亞視），呢邊開《各出奇謀》，又邀請我做，我咪試吓囉，嘩，一做完全唔係嗰樣嘢，同以前係兩個人，唔記得對白、唔識控制場面，導演喺我身邊憎到佢死，啲觀眾嚟答問題攞錢，嘩！咁貪心！又蠢又唔識嘢，全部都唔知做乜嘢，亂晒籠，亦好多時NG，夾硬捱到最後。」雖然大姐明表示意外後記憶力差了許多，但重提當年經歷仍一清二楚。

完成《各出奇謀》後，大姐明飛到英國旅行減壓，但曾經走勻全世界的她，今次英國行竟離奇驚到震，驚到日日幾乎不敢踏出門口，返港後終日匿埋屋企不想見人，也不想刷牙去厠所，凡事簡單複雜化，小小事弄得整個人大混亂，甚至一度有自殺念頭。

「你成個人咁癈嘅？日日喺度瞓，又唔出去見人，乜嘢都唔做，有乜用啫？死鬼咗佢啦！」由於大姐明要履行一份已收酬金的廣告合約，在臨拍攝前一、兩日，終的起心肝向前港台DJ曾智華介紹的一位臨床心理學家求助，結果一見面，大姐明即刻崩潰狂喊，被轉介睇精神科醫生。「醫生見到我搞咗一輪，判咗我症：『其實你係有病，你患咗抑鬱焦慮症，有得醫嘅。』嘩！我當其時開心到呢，原來過去嗰年幾我成條廢柴咁，就係病咗！」

大姐明積極接受治療，更於2004年成立心晴行動慈善基金幫助他人，2018年在家中暈倒失救離世的藍潔瑛是其中之一。

「成件事完晒（後事），我喺度諗，係咪都要去拜吓佢呢？當初我成立心晴行動基金時，成日同佢一齊，陪伴佢，佢有嚟我屋企瞓，佢究竟葬喺邊？唔好煩佢家姐啦，因為佢家姐都好怕同我哋接觸，咁點好呢？嗰晚我喺度咁諗，點知第朝起身，開咗手機，個message彈出嚟，係藍潔瑛一個朋友，佢話畀我聽藍潔瑛喺邊個墳場幾多號，嘩，嚇到我吖，於是我即刻去，一入去好快睇到佢，跟住嗰晚又發夢，夢到佢好靚好開心、好快樂，咁我都釋懷。點解會咁講呢，因為有個影迷不停問我藍潔瑛喺邊度，佢知道喺邊個墳場，但搵極都搵唔到邊個位，其實搵到唔係咁容易，我覺得真係有電波有交流。」

這幾年大姐明身邊太多朋友離開，有些又年輕又健康，有些還相約好一起去旅行，但突然間，一個個在毫無任何先兆下離開，令她對生與死產生許多個問號，「人嘅生同死其實係點嘅呢？點可以決定嗰個人幾時生幾時死呢？係咪一個人死咗唔係慘嘅呢？其實可能係一個解脫去咗另一個世界好快樂？死咗去邊呢？係咪真係有電波呢？我成日諗呢個問題。我亦都唔怕死。」

大姐明記得有一年到九龍塘省善真堂拜祭母親，順道想給梅愛芳、梅艷芳兩姊妹上炷香，地方不大，卻兜了兩次也遍尋不獲，正想放棄：「我個心就同阿梅講：『阿梅，老老實實，我入多嚟一次，有心裝炷香畀你，如果搵唔到我就走喇，你唔好怪我。』第三次我一入去，一踏入去一望就望到佢同佢家姐兩個，我話：『OK唔該晒。』真係有電波有交流㗎。」

還有人稱「大富豪」的賊王張子強，大姐明跟他雖然毫不相識，但彼此間卻有一些「感應」。

「佢原來個位都喺省善真堂，小白（老公曾展章）諗住我哋咁多人喺度（省善真堂），不如佢都買定一個同我一個位喺度，跟住去睇，原來下邊就係張子強，我先生媽媽知道之後話唔好要，咁就冇要到。諗返轉頭，當初佢未俾人普及認識時，好主動揸住架跑車嚟亞洲電視搵我哋《今日睇真D》同佢做個訪問，當其時唔係我當值，冇派我去做，跟住嗰一輪我成日去睇樓，九龍塘有間house，我去睇，空寥寥乜嘢都冇，唔係好啱，冇幾耐話淺水灣有個單位對正個海好抵，諗緊好唔好買嘅時候，畀人買咗，後尾先知道呢兩間屋都係張子強嘅，睇佢兩間屋睇個靈位都掕到嘅，咁得意，我唔認識佢㗎，我覺得有啲感應。」

2015年，大姐明因為腦部有多個動脈瘤而接受微創手術加上支架，為免動脈瘤破裂導致腦中風，大姐明會盡量保持心情平靜，「始終健康最重要，所以最後就令自己開心啲，去多啲旅行，唔好再做一啲比較太過用腦諗嘅嘢，或者令自己激動興奮嘅嘢。」今時今日大姐明處理慈善工作外，愛吃喝玩樂旅行享受人生。是否一生無憾？大姐明笑說：「可以咁講，每個人嚟到呢個世界都有一個任務，為社會為人民，我覺得我任務都差唔多囉，做咗好多嘢，我自細出嚟照顧屋企人，為社會服務，又好錫自己好開心，差唔多啦，好感恩。」

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