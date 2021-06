Marvel電影《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)男主角劉思慕將與美國女星Phllipa Soo和《義勇群英之毒蛇反擊戰》(G.I. Joe: Retaliation)澳洲男星Luke Bracey合演新片《One True Loves》。

《One True Loves》改編自女作家Taylor Jenkins Reid的同名小說,故事講述一名女子被迫從她以為離世已久的丈夫與現任未婚夫之間作出選擇。劉思慕在IG興奮公佈新作,並留言:「劇本令我有很大起伏,很興奮有此機會將它帶到現實生活。我必須感謝選角的Sarah Finn Casting,即使書內並沒有亞洲人的角色,但她第一眼讀完故事就建議採用我。」電影將於秋天在美國麻省開鏡。此外,劉思慕日前貼上一張赤裸上身,在梳化與幾位麻甩佬合照,同志味十足。

