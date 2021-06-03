Dior於即日起至本月27日在K11 Musea開設Dioriviera期間限定店，全新的Dioriviera別注系列為Toile de Jouy及Dior Oblique圖案注入黃綠色、莓紅色及取自2021年秋季系列的鮮艷配色，推出一系列成衣單品、皮具、鞋履及配飾等，還有Toile de Jouy圖案滑浪板、太陽傘、吊床、沙灘遊戲及手搖扇等。店內亦展示了Vespa 946 Christian Dior電單車，還有Dior Oblique圖案的頭盔及尾箱，並且有全港獨家發售的Dior Maison產品。

另外，水晶品牌Swarovski找來由意大利名模變身時尚達人的Giovanna Battaglia Engelbert帶領品牌轉型，今年2月米蘭第一間Instant Wonder專門店開幕後，香港的Instant Wonder專門店近日亦開幕，店舖以粉紅撞青綠色，又有金屬人形展示肖像。新系列有crunky又bold的大顆幾何型透明水晶耳環及彩色金屬鑲上七彩水晶的戒指等，非常fashionable。

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