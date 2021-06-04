荷李活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）預定於明年5月上映，港星甄子丹將加盟參演，飾演奇洛的舊友，兩人一起經歷過不少過去以及擁有共同的敵人。

曾經拍過《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）、《花木蘭》（Mulan）以及《3X反恐暴族：重火力回歸》（xXx: Return of Xander Cage）等荷李活電影的甄子丹，落實加盟《殺神John Wick 4》，導演Chad Stahelski對此表示：「我們很幸運得到甄子丹的加盟，我很期待與他合作這個刺激的新角色。甄子丹將為作品帶來生機和力量，我們很高興有機會得到這位重要的藝人與奇洛合作。」除甄子丹外，日裔英國歌手澤山璃奈（Rina Sawayama）早前亦宣佈加盟，電影將於今年夏天在法國、德國和日本開始拍攝工作。甄子丹雖然強勢加盟，但香港網民卻似乎並不受落，有人留言表示指事情太過荒謬，又指不想入場觀看。

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