韓國39歲女神全智賢昨日驚爆與結婚九年的崔俊赫搞離婚，有傳崔俊赫不想再當全智賢背後的丈夫，更發展婚外情，兩夫妻已分居半年。對於婚姻亮紅燈，二人都先後否認，崔俊赫更罕有以漫畫表心迹，冧爆回應：「我想當全全（全智賢）老公！」以行動力證和全智賢情不變。

怕賠廣告違約金

全智賢離婚消息，由一向愛爆料的資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩前日爆出，他在頻道內以「全智賢離婚傳聞」為題拍片，指資產有870億韓圜（約6.1億港元）的全智賢正與崔俊赫分居，因為崔俊赫不想做全智賢的丈夫，所以離家出走。同時又指全智賢因怕要賠償數十個廣告、達30億韓圜（約2,110萬港元）的違約金，所以不想離婚。金龍浩說：「全智賢離婚傳聞發生於六個月前，但直到現在還有，看來兩人的關係還沒有得到磨合。」並指有傳全智賢計劃移民來平息事件：「從全智賢的立場來看，她有韓國頂級明星的自尊心，如果丈夫說不喜歡她，那麼她的自尊心就會受到傷害。」又暗示崔俊赫出軌。

「想當全全老公」

全智賢所屬事務所發聲明否認：「該節目中提及的內容毫無根據，對於通過與事實不符的報道和回帖等散佈虛假事實的行為，將採取法律行動。」而平日甚少開腔的崔俊赫亦巧妙否認婚變，將通訊App KakaoTalk的背景畫面改成日本經典漫畫《男兒當入樽》中三井壽向教練哭訴的情節，將畫中的對白改為「我想當全全（全智賢）老公」。不少網民都讚崔俊赫風趣幽默兼EQ高，加上保護老婆及家庭的態度，絕對是好老公。

全智賢的朋友亦替她抱不平：「無法理解為甚麼幸福的兩個人會出現這樣的故事，全智賢夫婦關係很好。」另一位友人亦為全智賢受委屈而指摘：「對於用這種毫無根據的話來挑釁演員的職業生涯，給演員及其家人造成傷害，真的需要採取法律行動。」

崔俊赫是韓國著名服裝設計師李英熙的外孫、設計師李貞宇之子，與全智賢育有兩子，結婚多年依舊甜蜜，不時被拍得約會，又曾來港拍拖。崔俊赫去年被委任為韓國知名金融資產管理公司的CEO，目前該公司的資產達4,741億韓圜（約33.2億港元），崔俊赫持股74.4%。金龍浩早前曾指韓藝瑟男友是牛郎，又爆金秀賢和徐睿知拍過拖，但內容多屬小道消息，真假令人存疑。