Graff

寶石專家Graff一向製作頂級珠寶，最近品牌推出5款高級珠寶腕錶，再一次以顆顆珍貴美鑽與腕錶結合，帶來華麗和震撼的珠寶體驗。

今次的5款腕錶設計，分別由黃鑽、白鑽及粉紅鑽製作而成，每款也各具特色。其中最令人驚豔的，必定要數由14顆共超過23卡拉黃鑽鑲嵌而成的密鑲式珠寶腕錶。為了令每顆稀有的黃鑽更能透視出最美光芒，Graff今次特別運用了高科技Rex立體掃瞄儀，精密地繪製鑽石的形狀和鑲托，令腕錶和鑽石外觀更細膩，讓高級珠寶與腕錶完美結合。

另外一枚由超過380顆共重超過16卡拉粉紅鑽所製成的全新腕錶，同樣值得認識。此設計的錶盤、錶圈和錶帶均由粉紅鑽鑲嵌而成，再配上玫瑰金鑲托和小巧的圓形設計，具復古風味之餘又不失時代感，同時亦有白鑽版本。

而其他兩款珠寶腕錶，分別有Abstract鑽石腕錶及品牌經典系列Tilda’s Bow的黑色緞面錶帶腕錶，兩者同樣由瑞士腕錶工匠及品牌在倫敦的珠寶圑隊精心打造。

Chaumet

今年是法國第一帝皇拿破崙逝世二百周年紀念，這位一生征戰沙場的傳奇人物，曾與妻子約瑟芬擁有一段令他奮不顧身的愛情故事。為了紀念這段傳奇的帝皇之戀，當年拿破崙夫婦的御用珠寶商Chaumet，為此舉辦了一場名為「Joséphine Napoléon, an (extra)ordinary story」的展覽，由今日起至7月18日於品牌巴黎凡登廣場旗艦店舉行。

展覽一共展出150多件作品，包括畫作、藝術品、信件，及當年由Chaumet為約瑟芬打造的各件絢麗奪目、獨一無二的高級珠寶。這些展品除了得到多位藝術收藏家和法國博物館支持，有部分作品以前更從未公開展出，大家能透過各樣展品窺探這對亂世情人的經典愛情故事。

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