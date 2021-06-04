華納新人MC張天賦任陳志雲網上節目《Stephen傾》嘉賓前，曾對粉絲揚言決不會哭，但當與大師談及當年《造星II》比賽中經歷父親患癌離世、期間獲父親讚賞肯定，自責的MC終禁不住淚灑當場。

MC出身自富裕家庭，嬰孩時期已隨父母移民加拿大，但好景不常，爸爸因做錯決定「由富變窮」，他的人生亦從此改寫。MC因家庭環境問題，自幼香港、加拿大兩邊走，讀書不成，經常被父母打罵。直至前年參加《全民造星II》，希望能做出一些成績屋企人看，他說：「阿媽成日話我冇份工做得長，係嘅，我太3分鐘熱度，唔定性。參加比賽期間，daddy患有cancer，我要借住呢一個渠證明我得、我係OK。當時好多人反對我玩音樂，包括媽咪在內，唱歌路好難行，唯獨daddy話你鍾意去做就做，唔需要理人講乜，但應承我要畀心機，佢都話，如果你夢想係執垃圾，咪執囉，唔好後悔。」

MC讀書成績差受壓力

談到親戚給予爸爸的無形壓力，MC開始眼濕濕：「因為姑姐同伯父啲仔女讀書全部都好叻，我同伯父較friend，佢又會話佢哋都得，冇理由你唔得嘅。姑姐可能純分享，但呢啲說話會令daddy唔舒服，而佢又會話番畀我聽，『我個仔只係未到時機，唔係，佢哋口中所講嘅垃圾』」。MC表示明白爸爸內心的痛苦，續說：「佢話，『仔呀，我最近開始唔敢同親戚見面。』我提過daddy曾經係一個富有人，突然去到冇錢，冇錢期間又剛同媽咪離婚，人生好低潮，佢一路未能接受，一路覺得自己做咗好多錯嘅決定......佢成日見舊朋友、舊同學買晒樓，又有幸福家庭，而佢只係一個好孤獨嘅人，連身邊最愛佢嘅伴侶都走埋，變相永遠有心事都同我呢個仔分享。佢會話：『最近唔敢見親戚朋友，唔想從佢哋口中聽到佢哋有幾幸福，而我再睇自己有幾落魄』，一定難過，有啲位我連大話都講唔出，唔會叫佢開心啲啦。」MC爸爸受情緒困擾，疑患抑鬱症，曾對MC透露自己好想死。

跟爸爸最後道別

兩年前，MC爸爸證實患上癌症，左邊面生了一個腫瘤，連說話及飯都有困難，MC表示不忍見到爸爸辛苦，一時間亦不敢面對。直至一次，爸爸病重臥床，並已插喉及不能說話，只能用筆寫着：「我好愛你媽咪，好愛你！」MC忍不住流下男兒淚：「嗰個時候會驚佢有咩不測，必需講嘅都講晒。同佢講我會睇住媽咪，攞返屬於原本係我哋張家嘅嘢，我會證明畀你睇我做到。嗰時佢插住喉，舉起手指公......細個都有（舉大指公），去到讀書冇見過，估唔咁嘅時候見番。好似睇戲咁，你會將好細嘢回帶，返去同佢嘈交，自己唔生性，穿插一啲同朋友玩緊，佢打嚟唔聽或鬧佢，你會諗番自己講過嘅大話，但嗰陣你係望住一個咩都唔同你計較，笑住畀一隻手指公你嘅男人，最愛你嘅男人。」

最後，MC在《全民造星II》得到亞軍，可惜爸爸已經離開，他表示非常掛念對方：「曾經有首歌，原本想決賽時唱嘅歌《Talking to the moon》，夜闌人靜時，真係有個儍仔...對住個月亮講嘢，真係月亮嗰邊...講咗唔喊㗎嘛。我覺得我哋做完嘢係唔需要講，佢係會見到；但我都好後悔，喺佢床邊係講我會為佢啲咩，而係講我已經做咗啲咩。講係冇用，真係好冇用，所以想同佢講，佢個仔成長緊，未係最好、未complete，但相信佢會睇到我，我愛佢！」

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