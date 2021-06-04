今年32歲的前HotCha成員張惠雅（Regen），近日身體不時出現無名腫毒，昨日她在IG貼出滿佈黑斑的右腳，指自己在去年到越南露營時，被蚊蟲和沙蝨所咬，一年過後，患處的黑色素越變越深，她到診所求醫時，醫生一度以為她吸毒。斑紋腳令原本想趁夏天着短褲的Regen感到失落，坦言若果醫不好，惟有接受現實。

除了雙腳，原來Regen的下巴亦出事，昨日她在IG動態中，貼出一張下巴生滿瘡的照片，相中只見她的鼻泛紅，而唇色亦偏暗啞，至於生滿瘡的下巴亦顯得凹凸不平，即使Regen搽上藥膏，仍難以遮蓋。她留言向網民請教醫治方法，並說：「短短兩禮拜，突然兩個禮拜內我嘅皮膚，去到有咁差得咁差，下巴全部都係瘡，好返又生好似覺得唔夠咁再生多啲，鼻翼側邊又生，好青春。」有網民叫Regen睇中醫調理，亦有人提議她食素，令皮膚有所改善。

皮膚變差外，Regen的體重同樣令人擔心，她日前上載一張量體重的照片，磅中顯示只有88.8磅，再度跌穿90磅的Regen留言說：「返到屋企就開始胃痛定唔知腰痛，瞓覺就出汗，94磅嘅我，今日已經跌穿90，而家個人仲係好攰，瞓覺仲係會標汗。」

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