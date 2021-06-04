吳彥祖夥拍「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）及「職業特工女」莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）主演的電影《回憶潛行》《Reminiscence》，已定於8月上映，HBO Max同步放映。在最新的宣傳片中，吳彥祖不但在片段晒肌，而且有一幕更是周潤發上身，持雙槍殺敵，非常有型。

《回憶潛行》故事講述地球水位上漲後，戰爭爆發生活困苦，人民沉醉懷緬過往逃避現實。曉治飾演私家偵探在幫助神秘女子莉碧嘉尋找回憶中，二人陷入苦戀。曉治在尋找忽然失蹤的莉碧嘉期間，遇到吳彥祖爆發槍戰。雖然吳彥祖在宣傳片出場只有數秒，但從他為槍上膛、扣動扳機及全程晒肌，可觀性不下於主角曉治積曼。不過片中曉治一句對白「我曾對很多事視而不見，這次必須去做」，今日看來別具意義。

拍攝期間已有傳媒多次在片場影到吳彥祖坦胸露腹的照片。現年46歲的吳彥祖為囡囡吳斐然早年返回美國定居，同好友馮德倫合作拍了三季美國電視劇《荒原》。他亦參與過多部荷李活電影演出，包括《人造天劫》（Geostorm）、《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）、《歐羅巴報告》（Europa Report）等。

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