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韓國39歲女神全智賢昨日突然驚傳與老公崔俊赫分居及搞離婚，立即引起網民熱議，全智賢的所屬事務所隨即否認傳聞，崔俊赫亦霸氣改對白以「我想當全全老公」回應婚變一事。對於突然爆出離婚說，不只兩名當事人感到慌張，就連全智賢奶奶、知名韓服設計師李貞宇昨晚亦在IG表示不滿。

李貞宇昨晚在IG上載一張沙律照片，寫道：「種在屋頂的生菜長很快，吃了再吃還是持續地長。今天是很生氣的日子，差點失去自制力吃了麵包，好在忍下來了。」暗示對離婚謠言太憤怒，差點大吃洩憤。

金龍浩未道歉

儘管全智賢方面表示擬起訴散佈不實謠言的人，但爆料的資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩（音譯）絲毫沒有道歉的意思，昨日在頻道上自我解讀崔俊赫的回應：「我認為他當全智賢的老公後，暫時產生徬徨，出現遭受打擊的事情後，重新想當全智賢的老公，看起來他這段時間有各種徬徨與辛苦的時期，不需要為藝人擔心，有好好生活就好了。」

長子考入國際學校

另外，昨日有報道指全智賢的5歲長子，於今年3月通過名校考試，進入位於仁川的查德威克國際學校（Chadwick International）就讀。據悉該校從幼稚園到高中一手包辦，但學費不便宜，低年級學費一年約2,000萬至3,000萬韓圜（約14萬至21萬港元）。

查德威克國際學校是西部學校和學院協會（WASC）認證的教育機構，學歷獲得美國承認。除了外籍人士，40%的就讀名額留給韓國人，因此入學考試競爭相當激烈，400人中才有1人脫穎而出。

《屍戰朝鮮》外傳下月上架

此外，全智賢主演的Netflix原創韓國電視劇《屍戰朝鮮》（Kingdom）特別篇《屍戰朝鮮：雅信傳》（Kingdom：Ashin of the North），今日宣佈將於下月23日上架，Netflix亦公開了23秒預告，只見全智賢身在洞穴中，之後似乎發現了生死草，令劇迷大呼期待。

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