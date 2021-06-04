27歲日本上位男歌手優里，去年8月憑《Peter Pan》一曲以個人姿態發展，同年10月推出單曲《Dry Flower》更加是大受歡迎，在串流平台火速破1億次點播紀錄，更獲邀亮相直播節目《Music Station》。

優里人紅是非多，早前被爆與Juice=Juice成員高木紗友希發展地下情及半同居，高木在戀情曝光後隨即退團，優里更被指一腳踏三船，但報道卻未有影響其歌唱事業，Billboard JAPAN公佈2021年上半年度的流行榜成績，他的代表作《Dry Flower》攀登上歌曲榜HOT 100的No.1，統計去年11月23日至今年5月23日，此曲的串流播放達2.75億次，更勝LiSA為賣座動畫《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》唱出的主題曲《炎》及BTS作品《Dynamite》，優里對自己能獲此佳績感到喜悅，更完全沒有想像可以成為冠軍歌曲。《Dry Flower》現階段更破3億次大關，首次有出道10個月新人錄得此佳績，破盡紀錄。

優里原本是樂隊THE BUGZY的主音，經樂隊於前年解散後，去年便改以個人姿態發展，並獲得新世代樂迷支持。j-pop界新星掘起，組合YOASOBI去年走紅後，在Billboard JAPAN今日公佈的上半年成績也同樣驕人，在歌曲榜HOT 100內有五曲入圍，贏得Billboard JAPAN TOP Artists。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）