韓劇《茶煲阿四》的39歲女星韓藝瑟上月公開認戀比自己年輕10歲、曾主演《好運羅曼史》、《在燃燒的黑暗中》等話劇的男星柳成宰，但男友卻被爆料曾做牛郎及曾被包養，韓藝瑟日前發文護愛，今日透過所屬事務所宣佈將採取法律行動，代男友出頭。

晒347萬名車

韓藝瑟今日在IG晒性感照，明顯可見她真空上陣，靠着價值近5億韓圜（約347萬港元）的林寶堅尼，並留言預告：「一會兒釋出小道消息，請期待。」對於有網民指摘她隱瞞男方的過去，一向有話直說的她繼續霸氣在IG回應：「我要一一交代我的私生活嗎？沒想到公開男友個人資料也是我的責任及道義。」提及起訴網民一事，她亦指：「我已經被造謠多次，但每次都採取法律行動的話，就要上庭無數次，便無法享受我珍貴的人生，但這次太嚴重了，我不會再忍。」

強調男友是普通人

隨後韓藝瑟現時所屬的High Entertainment亦發聲明表示：「過去兩周，YouTube頻道上出現各種關於韓藝瑟的虛假傳聞，導致惡性留言不斷，儘管韓藝瑟已坦誠地表明立場，但仍然遭到歪曲，因此本公司認為不能再置之不理，決定採取法律行動，擬起訴散佈虛假消息、惡性留言的網民，希望大家記得韓藝瑟男朋友是有權享受保護個人人權的普通人。」

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