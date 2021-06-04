「六四」對港人並不陌生，有人更守這個約定32年，今日踏入六四，警方連續第二年以疫情為由，悼念六四維園晚會不獲批准舉行，不少藝人用自己方式悼念，柳俊江貼出一張照片，相中可見有坦克車、軍人及一男一女的照片，分享一個陌生男女認識的故事。

而杜汶澤晒出白色蠟燭，並留言：「為甚麼今天我要為我過去做過的錯事而懺悔？不是已經過去了嗎？道理很簡單，因為我知道，若果我不願意面對，甚至顛倒是非黑白，企圖去掩飾自己的惡行，那就代表我堅決要繼續做這些害人的事……」黃耀明則轉貼1998年達明的歌曲《沒有張揚的命案》，「2012年的現場版本，今天在它消失之前，要狠狠的記住。歷史假使有人定被發現」。

梁栢堅於FB上載星爺《唐伯虎點秋香》劇照，更改戲中的打油詩，「公園裏，人不見火不點，小小城市可笑可笑，銅鑼內，犬無性黑無證，叫聲百姓提防提防」。曾志豪也在FB貼出《蘋果日報》的頭版，並寫道：「32年，長路有你有我，未完的記憶。」

商台DJ朱薰在IG貼圖「怎能忘記 六四32」，林夕在IG貼出蠟燭圖：「如燭光都有罪，將暗黑多幾十年。剩下無權者的權力：就以各自方式悼念吧。人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。」商台DJ雲妮在IG動態寫出問題「今日你想聽哪一首時代曲？」她寫上兩首歌讓網民選Beyond《一無所有》或梅艷芳《血染的風采》。

梁祖堯貼出一張自拍照：「手裏沒有煙那就劃一根火桌吧，去抽你的無奈，去抽那永遠無法再來的 一縷雨絲，沒有煙抽的日子。」另有音樂平台在facebook專頁寫道：「有些事，無法忘記，不應忘記，願大家用自己的方法牢牢記得。」

此外，李綺雯見有人貼出當年參加聲援六四天安門學運人士音樂會的藝人照片，亦轉貼並回覆：「呢啲放棄咗香港自由同民主嘅人，89年講乜，仲share做乜？關我X事咩。唔係仲會有人對佢哋有誤解呀?連提都唔想提，個樣都唔想見到！要post就post今時今日為香港付出嘅人。」

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