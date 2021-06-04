踏入年中的換季期，品牌活動浪接浪登場。

DIORIVIERA別注系列

Dior創意總監Maria Grazia Chiur設計的DIORIVIERA別注系列，近日以搶眼奪目色調帶來了全新面貌。品牌於即日起至6月27日在K11 MUSEA 開設DIORIVIERA期間限定，日前特別讓傳媒率先預覽。

全新的DIORIVIERA別注系列為Toile de Jouy及Dior Oblique圖案，注入黃綠色、莓紅色及取自2021年秋季系列的鮮艷配色，一系列成衣單品、皮具、鞋履及配飾，包括Lady D-Lite、Dior Caro及Dior Book Tote手袋、D-Connect運動鞋、Dior Granville草織底鞋、Dway露跟鞋、DiorClub斗篷、圍巾等。除了時尚單品，更有Toile de Jouy圖案滑浪板、太陽傘、吊床、沙灘遊戲及手搖扇，讓你以最時尚奪目體驗夏日。

值得一提，期間限定亦展示了Vespa 946 Christian Dior電單車，還有滿載Dior Oblique圖案的頭盔及尾箱，並且有全港獨家發售系列的Dior Maison產品。

Coach 2021冬季系列

美國品牌Coach剛剛在上海完成了由創意總監Stuart Vevers所設計的2021冬季系列，是品牌在疫情下首個回歸Ｔ台的系列。Coach並破格地以「Coach TV：Live from SHANGHAI」把時裝騷包裝成電視節目模式，在現場的大銀幕一邊播放影片，一邊由模特兒出場展示今季的作品。

今次時裝騷的場地設計概念來自懷舊復刻1970年代的汽車電影院，品牌以「Coach TV：Live from SHANGHAI」作開場序幕時，在銀幕上更驚喜地出現多位名人，包含天后Jennifer Lopez、籃球明星林書豪、時尚寵兒Kōki木村光希、以及中國超模雎曉雯等。而服裝設計方面，主要以懷舊元素結合美式流行文化，配合七彩繽紛的滑雪和溜冰元素，以Shearling大皮衣、滑雪服及衛衣套裝等休閒裝束，展示多款年輕活力，同時具復古情懷的時尚造型。

Coach的母公司 Tapestry Inc. 最近一個季度，於中國大陸市場的收益增長了175%，，走勢非常強勁！品牌更向外媒表示，期望未來每年5月或6月能夠在中國繼續舉辦時裝展，可見中國市場將會是 Coach 未來的發展重點。

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