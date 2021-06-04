任何時間，藝術總能帶來心靈慰藉。

K11 MUSEA 由五月藝術月開始舉行期一個月的 Art Karnival ，不斷有新的藝術品登場。近日，在尖沙咀海旁就仃立一朵四層樓高、巨型玫瑰花裝置，令人大呼驚喜！這支由著名德國當代藝術家Isa Genzken特別為香港而做的玫瑰藝術裝置《Rose II》，高8.5米、以一支巨型長莖玫瑰作主題，將藝術品、大自然美景與城市景觀合而為一。被MoMA 譽為過去30年中最有影響力女藝術家之一的Isa Genzken，每次為一個城市創作，都會先思索那一座城市的特色，今次這朵獻給香港的玫瑰，就如同在維港兩岸的從大海中，突然冒出一樣。

玫瑰旁更有名為「Rose’s Allure」幽默互動藝術裝置，可以在巨型人臉的「鼻毛」中拔出玫瑰花，希望香港人可以輕鬆一下。K11 MUSEA 處處藝術足跡，另一露天位置日本藝術家加藤泉的首個青銅雕塑場，父母子三個人像，同層更舉行法國著名抒情抽像派藝術家Georges Mathieu ，名為「戲墨狂想曲:喬治.馬修回顧展」的精彩展覽，展出四十幾年作品。

Futura

年過60歲的美國塗鴉藝術家Futura則再次來港，在Landmark舉行至今最大型的個人藝術展《FUTURALAND 》。熱愛太空及星際旅行的他，今次展覽展出高達６米的銀色巨型火箭全金屬藝術裝置，以及七個不同雕塑，藝術家昨日更全日座陣其中，和粉絲們傾計互動。

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