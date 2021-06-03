組合MIRROR參演的ViuTV真人騷《調教你MIRROR》將於下周一首播，節目講述12子在上月演唱會前夕，齊集到梅窩被梁祖堯「調教」，讓成軍逾兩年的MIRROR更團結面對難關。製作組連日來在網上公開預告片，前日40秒的預告片節錄了隊員迷惘的心聲，12子更齊齊攬着隊友落淚，人氣王姜濤直言：「我真係好希望MIRROR好。」

Ian望隊友更團結

在預告片甫開始，隊長楊樂文（Lokman）已哭着對梁祖堯說：「最近就係好迷失囉！」接着江熚生（AK）就喊到收不了聲，要幾名隊友不停安慰，他說：「搵唔返以前嗰種開心！」邱士縉（Stanley）就說：「我覺得自己好似冇乜特別！」邱傲然（Tiger）則表示靠隊友支持：「無論乜嘢都好，都仲有11個撐住我、頂住我。」反而呂爵安（Edan）很冷靜：「冇MIRROR我哋甚麼都不是。」而最紅的姜濤就攬着隊友落淚，其後更滿面落寞地說：「我真係好希望MIRROR好。」陳卓賢（Ian）也攬着隊友爆喊，並表示：「睇吓大家會唔會都肯踏一步出嚟。」柳應廷（Jer）則表示節目令他們更了解其他隊友。

梁祖堯大讚Stanley

除了催淚的真情對話外，預告內還有MIRROR跟梁祖堯大合照及隊員搞笑互動的畫面。首集節目中，經理人「花姐」黃慧君坦言MIRROR成員均是素人出身，未感受過娛樂圈的引誘及挫敗，經常會出現迷惘，希望梁祖堯能調教他們。阿祖表示︰「藝人要應付經理人又要應付fans嘅期望，好多時會變咗公仔！」他期望令MIRROR成為有血有肉的人，重燃入行時那團火。

其實，身為導師的梁祖堯連日來都在社交網分享與12子相處的點滴，繼日前大讚李駿傑（Jeremy）是成員中最溫柔後，前日就大讚Stanley，他留言：「我會用最強和最弱的混合體來形容佢。強，佢有一個big heart，好真心地照顧大家，有佢喺度大家就好有安全感。」不過他指Stanley對自己要求太高，見到他曾因壓力過大而落淚很心痛。其後Stanley回覆：「你身上得到很多啟發，重要的是令我再認識自己，多謝你，祖祖！」