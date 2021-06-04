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緋聞女友泰妍師妹丨Ravi新歌爆爭議 被指涉性騷擾Red Velvet引不滿

60分鐘前
Ravi的新曲內容被指涉性騷擾緋聞女友泰妍（小圖）的同門師妹Red Velvet。

韓國男團VIXX的28歲成員Ravi，去年被爆暗撻少女時代（少時）的32歲隊長泰妍一年，韓媒加碼曝光兩人的約會影片，直指兩人共度55小時，但兩人仍然否認戀情。而Ravi近日再爆出是非，推出的新歌《Red Velvet》內容被指涉性騷擾泰妍同門師妹團Red Velvet。

Ravi昨日推出新碟《ROSES》，其中一首收錄曲《Red Velvet》，是把心愛的女人比喻成Red Velvet蛋糕的歌曲，但有人指出，歌詞包含了Red Velvet的成名曲以及Red Velvet成員的名字，又有「R.E.D.V.E.L.V.E.T SO SWEAT BABE」等大量性暗示的歌詞，因而引起Red Velvet的fans不滿。

道歉將歌曲下架

Ravi今早就爭議道歉：「已經通過電話直接向Red Velvet以及相關人士致歉，對於造成造種情況，我責無旁貸，不知道歌詞中的內容會讓很多人感到不快。這首歌本來是想表現甜蜜、活潑的正能量，但因特定組合被指名，引起藝人及fans的不滿，這是任作詞人的我的責任。經協商後，《Red Velvet》將在所有音源網站下架，今後會更慎重地製作歌曲。」

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