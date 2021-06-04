杜汶澤年初公佈旗下「喱騷」網台會開拍劇集，找來紀錄片《地厚天高》導演林子穎擔任故事創作，同時執導。上星期劇集開拍，戲中主要演員陸續曝光，包括王宗堯、前大台藝人李綺雯、馮海銳（YoYo）、莫竣名、李蔓瑩（Renee）及YouTuber Zain等人。日前還找來《濁水漂流》導演李駿碩客串。

身在台灣的阿澤今日接受《蘋果》訪問，表示劇集暫名《在觀塘下體現愛的故事》，之後會有不少藝人陸續加入開工。自劇集上星期開拍後，阿澤太太田蕊妮差不多每日都在facebook報告進度。除了貼出7位男女主角的合照外，早前又貼出李駿碩同莫竣名頭貼頭的照片，留言「Lateshow自家製電視劇拍攝進行中，呢對戀人甜到漏!」，拍劇不忘撐平權。

李駿碩除《濁》片外，之前執導過《翠絲》，而對手莫竣名有「廣告男神」之稱，之前擔任ViuTV靈探節目《入住請敲門》主持。李駿碩回覆本報時，先表示「希望大家今晚平安」，之後講到同莫竣名演一對同性伴侶，他說︰「佢好靚仔，我覺得香港有劇集，有一對打正旗號結婚的同志伴侶，係一種進步來，好榮幸可以參與其中。」講到《濁》片昨日首日票房20.4萬元，成開畫亞軍。導演自言成績不過不失，明白在目前社會環境下，入場睇一套較沉重的電影的確不容易。他透露本周六日會跟蔡思韵、朱栢康、柯煒林出席謝票活動，他補充說︰「感謝戲院仍然願意支持香港電影，一起關注這個地方，希望大家今晚平安。」昨日上映的有《詭屋驚凶實錄3︰魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It），以65.7萬票房成開畫冠軍。

另外，《在觀塘》以辦公室男女關係作為骨幹，雖名為網劇但台前幕後起用不少電影人才，負責攝影的是《夜香·鴛鴦·深水埗》導演梁銘佳。稍後J.Arie同木偶哥林師傑都會參予演出，劇中有不少超電視尺度場面。

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