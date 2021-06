杜汶澤年初公佈旗下「喱騷」網台會開拍劇集,找來紀錄片《地厚天高》導演林子穎擔任故事創作,同時執導。上星期劇集開拍,戲中主要演員陸續曝光,包括王宗堯、前大台藝人李綺雯、馮海銳(YoYo)、莫竣名、李蔓瑩(Renee)及YouTuber Zain等人。日前還找來《濁水漂流》導演李駿碩客串。

身在台灣的阿澤今日接受《蘋果》訪問,表示劇集暫名《在觀塘下體現愛的故事》,之後會有不少藝人陸續加入開工。自劇集上星期開拍後,阿澤太太田蕊妮差不多每日都在facebook報告進度。除了貼出7位男女主角的合照外,早前又貼出李駿碩同莫竣名頭貼頭的照片,留言「Lateshow自家製電視劇拍攝進行中,呢對戀人甜到漏!」,拍劇不忘撐平權。

李駿碩除《濁》片外,之前執導過《翠絲》,而對手莫竣名有「廣告男神」之稱,之前擔任ViuTV靈探節目《入住請敲門》主持。李駿碩回覆本報時,先表示「希望大家今晚平安」,之後講到同莫竣名演一對同性伴侶,他說︰「佢好靚仔,我覺得香港有劇集,有一對打正旗號結婚的同志伴侶,係一種進步來,好榮幸可以參與其中。」講到《濁》片昨日首日票房20.4萬元,成開畫亞軍。導演自言成績不過不失,明白在目前社會環境下,入場睇一套較沉重的電影的確不容易。他透露本周六日會跟蔡思韵、朱栢康、柯煒林出席謝票活動,他補充說︰「感謝戲院仍然願意支持香港電影,一起關注這個地方,希望大家今晚平安。」昨日上映的有《詭屋驚凶實錄3︰魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It),以65.7萬票房成開畫冠軍。

另外,《在觀塘》以辦公室男女關係作為骨幹,雖名為網劇但台前幕後起用不少電影人才,負責攝影的是《夜香·鴛鴦·深水埗》導演梁銘佳。稍後J.Arie同木偶哥林師傑都會參予演出,劇中有不少超電視尺度場面。

