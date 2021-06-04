由強尼、沈殷怡、練美娟主持的ViuTV真人騷《造美人》將於下星期首播。早前在ViuTV發佈預告片中，率先爆喊登場的30歲劉芷橋，自稱是網絡作家，她在節目中表示用了30、40萬去整容，不過就被評判團恥笑，指她是「整容失敗樣」及「屯門公園嗰啲」等，搞到劉芷橋再次崩潰爆喊。

劉芷橋在預告中已聲淚俱下表示要努力變靚成為女人，在下星期播出的首集中，劉芷橋作自我介紹時就講到自己近年為變靚，已做了箍牙、割雙眼皮及隆鼻等，當被問到整容原因時，她說：「之前遇過一個男仔，我同佢係性格上好夾，但佢最後都唔認我，係因為我唔夠靚，唔夠瘦。」

被恥笑整容失敗

劉芷橋又指因為唔靚，所以讀大學時已經被欺負，到返工後又因為放私影相上網而被取笑：「就係因為我嘅外表唔得，我要做到一個合格嘅女人，或者一個特別嘅女人，我係真係需要咁多努力去變靚，我先有資格成為一個女人。」雖然劉芷橋用了近40萬整容變靚，不過就得到一堆mean爆的評價：「整容失敗樣嚟㗎喎、屯門公園嗰啲、肚腩好大、有妊娠紋……」雖然為了測試參賽者心態是否夠強大才會講出這樣評語，但就搞到劉芷橋返回後台後再爆喊說：「我都想堅強，我都想愛自己，可唔可以教我點樣可以愛自己，點解我要係女人，我唔想做女人呀！」

另外，在地盤返工的OK在節目中表示因日曬雨淋致面部出了好多斑，她希望能透過節目可以「執返靚個人」，不過評判團就認為若要將她變成美人的話，工程大到同做架穿梭機冇分別。

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