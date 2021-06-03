《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》6月4日（五）Video Talk精選節目表：

午市急CALL｜被動基金換馬 騰訊滙控友邦沽壓大？ 古天后、唐牛講部署

日期：6月4日（五）

時間：3:15PM-3:45PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

內容：恒指成份股變動周一將生效，基金最後本周五做rebalancing ，騰訊（700）、滙控（005）、友邦（1299）將面臨較大沽壓，撈唔撈得過？

時代天使（6699）又係咪必抽？專家同你分析認購策略！想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市。如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

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