由韓國女星李智雅、金素妍、元祖女團S.E.S成員Eugene等人主演的SBS話題劇《Penthouse》第三季今日終於開播，到底新一季開始會不會與上兩季一樣，一開場就有人死呢？而各主角又會有甚麼下場呢？香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看第一至第三季。

千瑞璡獄中遭虐待

劇集一開播就見到朱丹泰（嚴基俊飾）暈倒在Hera Palace豪宅的噴水池旁，鏡頭一轉就見獄中的朱丹泰被爬在臉上的蟲嚇醒，未知開頭的畫面是夢還是現實。之後就交代上一季被判入獄的李奎鎮（奉太奎飾）、夏允哲（尹鐘焄飾）、千瑞璡（金素妍飾）、姜瑪莉（申恩慶飾）、高尚雅（尹周熙飾）等人的獄中生活。當中千瑞璡就盡享五星級監獄享受，和之前的富貴生活無疑，不過其後她喪失特權被安排與其他女獄友同住，更慘遭虐待。

Logan Lee被炸死

而昨日播出一集亦有交代上一季被炸死的Logan Lee（朴恩碩飾）未死前的片段，當中原來與Logan Lee同機的白俊基（溫朱莞飾）竟然就是真正的朱丹泰，Logan Lee得知朱丹泰的真正身份是Mr.白，於是一直努力尋找對方，最終找到了白俊基。白俊基表示自己其實是朱丹泰，因為遭朱丹泰殺死了父母，最終改變了身份：「他殺害了我的父母，偷走了我們全部財產。」

沈秀蓮（李智雅飾）招待吳允熙（Eugene飾）女兒裴羅娜（金賢秀飾）一起食飯，卻惹來繼女周錫京（韓智賢飾）不滿，預告兩母女將發生衝突。至於朱丹泰在獄中亦不再呼風喚雨，更險遭夏允哲殺死，同時又被獄中大佬針對，大佬更多次暴打朱丹泰，令他生活相當不好受，更慘被刺傷送院。而朱丹泰原來已買通了醫生，令他成功逃獄，並易容做清潔工人，設置炸彈對付Logan Lee。

沈秀蓮殺朱丹泰失敗

朱丹泰受傷入院，沈秀蓮為了報仇，更潛入醫院想殺死朱丹泰，卻被朱丹泰識破計劃。姜瑪莉的老公劉東弼（朴浩山飾）複製了沈秀蓮頂樓的匙卡，並來到Hera Palace豪宅，原來過去他身邊認識的一名女子在此處遭到殺害。

朱丹泰成功脫罪安然無恙回到家中，並威脅沈秀蓮，而周錫勳（金永大飾）為了裴羅娜責備周錫京，讓錫京對羅娜的積怨再加深。千瑞璡亦因精神失常獲准出獄，但她一出獄即遭吳允熙及沈秀蓮綁架，兩人帶她到崖邊，沈秀蓮更追問她是否殺死了Logan Lee，最終將她推落崖。

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