早前播音皇帝李我離世，各大傳媒報道其生平，不過相信出於尊重，大都沒有提及他兒子曾在1974年犯綁架案。近日有網站翻出歷史，而且指出翌年麥當雄拍的電視劇《十大奇案》，其中一集就以該案為藍本。由於一向有指李我生前揮金如土，對於其兒子要綁架搵錢，難免好奇，於是搜尋觀看。

麥當雄80年代拍下電影《靚妹仔》及《省港旗兵》，反映罪惡世界真實震撼，至今無人能及，《十大奇案》改篇13宗轟動案件，是他響朵作品，所以前年亞視以串流平台翻生，得知有復修版，已慕名去觀賞，然而當時大失所望，因為發覺節奏慢，佈景簡陋情節過時，約略望望就放棄。今次因知道來龍去脈，重溫竟然變成着迷。

講李我兒子的一集名為《綁票》，故事講述男主角重讀中五多年好食懶飛，為籌錢搞俱樂部，與同學綁架世交的女兒。劇集描寫角色很用心，例如講他年少無知卻恨出名，綁架後被揭發，竟投訴報紙沒寫他的名字。劇情亦着墨男主角有意犯案，並不是現實中聲稱的貪玩，肉參父親在家準備交贖金，他就大膽去拜訪，查探對方有沒有報警。只是劇集寫明虛構，有多少真實就不得而知。

結果看足13集，其實淨看演員陣容已值得細味，包括劉丹和許紹雄做罪犯三狼，馮淬帆演爛賭二世祖爭產，劉松仁同一角色由忠誠手下瞬間變無賴更可做演技教材。而麥當雄拍攝求真，處處可見搏命痕迹，例如把小演員扔進泳池，拍出差點淹死場面，有演員打鬥中實牙實齒碌落亂石，睇見都痛，加上殘忍場面不斷，雖然合乎電視尺度，氣氛已足夠令你發噩夢。

劇集拍攝時，同期發生跑馬地紙盒藏屍，但未有包含在內。記起多年前，無意中看無綫重播一套電視電影《箱屍奇案》，一看不得了，首先劇情以羅生門表達已引人入勝，主角燦神廖偉雄更如真人上身，最重要是，對案件的細節一一拍出，比起其他多套影視改篇作品，齊全得多。到最後才發現，導演是韋家輝。翻看資料，電影拍在《大時代》之後，應是他離開無綫前交功課，有此水準，簡直比有份為案件打官司的湯家驊，完全轉軚更神奇。

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。