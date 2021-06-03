林作與「百億富三代」鍾培生的百萬擂台戰將於9月18日舉行，不過未上擂台兩人已在網上狂抽水，林作前日於社交網上載眼肚被打瘀的照片，留言指將這照片傳給身在內地的媽媽看時，林媽媽立即緊張致電兒子說︰「我畀100萬你，你唔好打啦！」看來是心痛兒子受傷，寧願自己破財為兒子擋災，不過林作就留言︰「大家覺得，我應該攞我老母100萬，定攞終賠生（鍾培生）100萬？」又問︰「我係裙腳仔嗎？」

唔靠樣食飯

帖文一出即引來網友熱議，有人寸爆問林作是否想縮沙，「𠵱家先縮沙，係咪男人？」、「你不嬲係裙腳仔」、「下次兩隻眼都腫晒先啦，你阿媽隨時畀夠200萬你」，但亦有人勸他不要放棄︰「你退賽就成世抬唔起頭」，也有人提議︰「先攞阿媽百萬，再攞鍾生的。」

林作昨日回覆《蘋果》時表示：「我絕不退賽，但我老母好驚我死係真嘅！佢對我好冇信心。」他續說：「我希望傳遞一句話畀全香港家長：千萬唔好咁教仔，溫室港孩，就會係窩囊廢，我有今時今日，全賴我從來獨立思考。」他又指若然退賽要作公開聲明，非常影響自尊。提到受傷經過，他乘機寸鍾培生爛面：「應該係練拳時打親，自己唔係好覺，只係返屋企見到，我細個運動都好多傷疤嘅，我唔會埋怨，我唔係靠個樣食飯，所以爛面都冇問題，不過就唔好好似鍾培生咁。」

教練叫加油

林作昨日網上出post，聲言絕不縮沙︰「重要的事情要講三次！我冇話要退賽，係我老母想我退賽！但我老母叫我飛裕美，我有飛咩？我係個有着獨立意志嘅真男人！」他的教練Sam貼合照鼓勵︰「7月加油呀！」又讚他有火︰「學咗咁短時間，真心唔錯。」而鍾培生則於Ig限時動態留言︰「放心啦！我啲拳好準，打嘴先！」