韓國34歲男星李昇基上月被爆跟《大長今》「崔尚宮」甄美里的28歲女兒李多寅秘密拍拖，並遭韓媒《Dispatch》公開了二人去年秋天的約會照。事後李多寅率先透過事務所承認戀情，指兩人已拍拖半年，雖然大方認戀，但二人戀情卻不被看好，事關李多寅的家族形象負面，日前更有fans租廣告牌車示威，對兩人的戀情表達不滿。

連累女友家人受攻擊

而戀情亦連累李多寅的胞姊李侑菲和母親甄美里受網民攻擊，而日前李昇基更被爆豪擲56.35億韓圜（約4千萬港元）於去年底在首爾城北區城北洞購入了一座兩層高的住宅，因而傳出他有結婚計劃。不過韓媒《The Fact》經過連日的採訪就證實李昇基新購的物業並非用作愛巢，而是為了新事務所Human Made而購買的。韓媒更親到現場拍下物業的外觀，當中可見門前寫上「李昇基前」的字眼，附近主要是住宅區，所以日頭顯得十分平靜，記者連日採訪亦不見李昇基現身。

指控被李多寅繼父呃

據附近鄰居表示因為該區的車道上不能長時間停車，所以未有在此處看到fans的示威車，據知fans的示威車未有停留在李昇基的建築物前，反而在附近道路上行走。由於李多寅的繼父曾涉造市被判刑，因而令到形象健康的李昇基亦被拖累，一位匿名舉報者向《The Fact》爆料：「聽到李昇基戀愛消息後感到很驚訝，我的親戚（與李多寅繼父過去涉嫌操控股價事件有關）相關股票受到了很大損失，最終賣掉了房子，搬到了很細的房間。至今還忘不了來我家求助的叔叔他們的樣子。」

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