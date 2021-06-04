去年因為疫情而延期的東京奧運，官方宣佈將於今年7月開幕，雖然日本的疫情亦未穩定，外界也有聲音質疑今年能否如期舉行，但知名護膚品牌SK-II作為東奧官方指定合作夥伴，特別為經典皇牌產品神仙水推出全新特別版，全力支持東京奧運。

特別版神仙水以奧運五環的經典顏色作圓形瓶蓋，配以白色瓶身印有代表東京的「Tokyo」字樣，象徵着希望和團結，表達對奧運賽事及全球運動員的支持。

「改寫命運（#CHANGEDESTINY）」是 SK-II 品牌核心理念，除了推出東京奧運特別版神仙水，SK-II 旗下的影像工作室SK-II STUDIO在日前就東京奧運，以六組女性運動選手為主角，製作出她們克服重重難關的勵志故事。SK-II STUDIO又邀請游泳名將池江璃花子分享她改寫命運的故事，帶出即便遭受病痛打擊，命運始終掌握在自己手中的理念。

《YOLO的練習曲》於ViuTV播出後，一眾女團主角大受歡迎，有不少品牌相繼找YOLO少女代言、拍廣告。美妝護膚品牌Clinique，找來《YOLO的練習曲》當中的4位人氣女神 – 包括有港版周子講瑜之稱的Jeannie吳家忻，文青女神Jessica陳苡臻，以及其餘2位成員網絡女神Cissy及Bella，組成Pink Squad女團，為Clinique 的「Skin Drink」粉紅爆水啫喱保濕面霜拍攝廣告。在宣傳照中一眾YOLO成員都活潑性感，以粉紅色為主題拍攝廣告，穿上露腰上衣及短裙大show青春魅力！

一眾成員中，就數Jeannie吳家忻及Jessica陳苡臻最紅！除了孖住劇中成員接拍美妝廣告，Jeannie更與張敬軒一同拍外賣快遞廣告，Jessica就不停出席公開活動頻頻現身，極速上位！

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