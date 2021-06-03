余文樂自2017年成為「台灣女婿」兼移台定居後，近年絕少在香港現身，他最近被發現低調單拖回港，日前還自爆驚恐症發作。雖然自稱情緒不穩，但余文樂上周五被目擊到西九某餐廳內的200人派對狂歡，接着昨日再被踢爆原來在同晚深夜時分，他再轉場到中環連踩兩間夜店夜蒲，high爆攬實性感索女咬耳仔密密斟，似乎以「另類療法」減壓，紓緩病情。

現年39歲的余文樂近年一直留在台灣，跟「皮帶大王」千金老婆王棠云及一對仔女生活，不時在Ig貼相大晒一家四口的幸福照，不過原來他近日悄悄回港。繼有《蘋果》讀者報料指，目睹余文樂上周五晚在西九某餐廳參加一個約200人的派對，當中他違規在場內除罩吸煙，及後約11時許因有警察接報到場了解，不少參加派對人士即由另一門口「走鬼」速逃。昨日有《蘋果》另一位讀者余先生報料，指意猶未盡的余文樂未有受驚恐症影響，上周五午夜時分轉場到中環夜店繼續夜蒲，精力旺盛。

醉酒風騷俾女圍

當晚讀者余先生和朋友大約11時半到達中環某夜店，甫入內已見余文樂和幾位同性朋友毫不避忌地坐在當眼處，枱上則放滿威士忌、伏特加等烈酒，早已飲到滿面通紅的余文樂邊飲邊煲煙，情緒高漲。余先生表示：「佢食煙食得好狼，煙駁煙咁滯，見佢嗰陣已經好醉，講嘢好大動作，又冇戴口罩，所以場內有好多人都認得佢。」余先生指有大約10名索女主動行到余文樂所坐的枱撩他傾偈。難得回港夜蒲，又被一眾索女團團圍着，余先生指余文樂表現十分風騷，一邊講一邊大笑，余先生謂：「不過如果講到最close，就係坐佢隔籬着露膊衫嘅女仔，見余文樂攬實佢之餘，仲挨到好埋咬耳仔，兩個傾咗好耐，個女仔個樣勁冧。」

老婆貼相懶得理

讀者余先生在此夜店逗留至約凌晨2時，之後他和朋友再轉到上環另一間酒吧繼續消遣，怎料到場後他又見到余文樂，余先生續說：「雖然當時已經係深夜，不過上環呢個場依然好多人，可能附近得返呢間仲有開。入到去又見一堆女仔圍住佢，見佢間中企起身扭兩吓條腰，好似同啲女仔跳緊舞咁，都挨得幾埋。」連同參加西九200人派對，余文樂在上周五晚連踩三場夜蒲，根據讀者描述他整晚都表現high爆，沒有異樣。

余文樂大前日於Ig忽然自爆由於面對長期壓力關係，三年前有一次坐飛機時首次驚恐症發作，經醫生診治和食藥後原以為已經完全康復，惟近日驚恐症復發，令他感到十分沮喪，擔心不能完全康復，但如今被發現在香港連環夜蒲，又煙又酒又攬女，不知是否他的「另類療法」減壓紓緩病情？昨日余文樂在Ig貼出到置地廣場看展覽品的相片，心情未有被連番踢爆夜蒲而受影響，至於他的老婆王棠云昨日亦在Ig限時動態貼出IQ題及獲贈香水的相片，似乎懶理老公有女埋身。