踏入夏季，想為造型增添度假氣息，輕巧的編織單品特別予人一種舒爽的感覺。今季多個時尚品牌如Loewe、Fendi及Dior等都紛紛推出新款編織袋，小藤籃、水桶袋、趣味小袋和實用tote bag，款式多不勝數。即使現在不能出國度假，不妨趁周末挽一個編織袋出走，轉換一下心情。

藤袋大熱

藤籃以往予人「野餐」必備的氛圍，但經過時尚新詮繹，不再局限於這個框框。Chanel於春夏也推出藤籃袋款，配上黑色皮革，飾以銀色金屬Logo，休閒不失優雅，更帶點復古氣息，相信女生都會心動！

Dior 今個夏天推出以Dior Book Tote為靈感的Dior Wicker 藤籃手袋，採用天然手工編織柳條製成，同樣飾上招牌 「Christian Dior」織帶，袋中更有藍色 Dior Oblique 提花內部小袋，奢華感十足。

Celine為藤袋配上品牌的凱旋門壓紋logo與小牛皮細節，細膩的細節，為夏日造型更添一份時尚愜意。

Fendi將經典Baguette手袋，換以天然色稻草編織而成，褪去了皮革款式的成熟與正裝感，變奏出一種舒適的度假風情。

Tod’s的Timeless系列，造型經典優雅，春夏推出以牛皮與拉菲草混紡棉製成的迷你手袋，可以手提，配備可拆卸肩帶，時尚別緻。

Prada這款tote bag以拉菲草縫製，柔軟輕巧，標誌性的三角形標誌點綴正面，加上俏皮活潑的粉紅色調，立即為夏日造型注入新鮮感。

Loewe的Paula’s Ibiza系列帶來多款編織袋款，其中去年春夏初登場的Balloon Bag，採用編織酒椰纖維荷葉邊重新詮釋，如像波浪充滿立體感，效果特別又富夏日氣息。Loewe又把小趣味結合草編袋，迷你袋配上章魚外型的小牛皮套，外型討喜令人愛不釋手。

Gabriela Hearst入主Chloe後，推出的首個帆布袋系列Woody Tote Bag，旋即成為人氣熱賣。品牌於夏季推出設計如出一轍的藤籃袋，同樣擁出高實用性，易於配搭，相信也會深得少女生歡心。

帽子新式

如果想為穿搭的夏日氣息再升級，加上一頂草帽就適合不過，遮擋陽光之餘，更能一秒提升造型感。多個品牌在今夏推出不同功能、款式的草帽，加入不少細節位，無論是去沙灘嬉水，還是日常穿搭，都不可或缺。

長青草鞋

面對炎熱的夏天，雙腳同樣需要保持舒爽，草編鞋（Espadrille）的鞋底清涼通爽，而且容易配搭，簡單搭配連身裙、小短褲，便可營造時尚的慵懶感，難怪英國劍橋公爵夫人凱蒂也是草編鞋粉絲。

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