Chanel對保存時尚工藝不遺餘力，現時已擁有超過30個工藝坊，包括刺繡工坊Lesage和羽毛製作工坊Lemarie等。每年的Metiers d’art工坊系列正是一個歌頌craftmenship和設計的結合。Chanel昨日在尖沙嘴展出新季作品，以法國「女士城堡」Chateau de Chenonceau及16世紀時的女主人 、法國王后Catherine de Medici作創作靈感。

法國王后和香奈兒女士一樣熱愛黑色，今季出現許多美麗的黑色套裝，搭配中古風的白色ruffles collar，立體織錦衣料等，黑白色格子圖案則來自城堡的地磚。此外，powerful pink的刺繡外套，年輕思維下的bodysuit 、leggings及tweed miniskirt等，都帶來一份女性追求權力的意味。由Lesage刺繡的其中一條裙子，上面就包含了30種布料，而由珠片珠飾製的微縮城堡刺繡手袋、腰帶，則來自Desrues藝術雕塑工坊等，獻寶式展現手藝。 金光閃閃的可愛小物如iPod case及卡片套，呼應16世紀華麗宮廷風，而經典的手袋亦加入新鮮色彩及圖案。

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