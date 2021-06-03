踏入夏季，想為造型增添度假氣息，輕巧的編織單品特別予人一種舒爽的感覺。今季多個時尚品牌如Loewe、Fendi及Dior等都紛紛推出新款編織袋如小藤籃、水桶袋、趣味小袋和實用tote bag，款式多不勝數。即使現在不能出埠度假，不妨趁周末挽一個編織袋出走，轉換一下心情。

藤袋大熱

Chanel於春夏也推出藤袋款，配上黑色皮革，飾以銀色金屬logo，休閒同時不失優雅，更帶點復古氣息。而以Dior Book Tote為靈感的Dior Wicker藤籃手袋，採用天然手工編織柳條製成，同樣飾上招牌「Christian Dior」織帶，袋中更有藍色Dior Oblique提花內部小袋。Fendi將經典Baguette手袋，換以天然色稻草編織而成，褪去了皮革款式的成熟與正裝感，變奏出一種舒適的度假風情。Tod’s的Timeless系列，造型經典優雅，春夏推出以牛皮與拉菲草混紡棉製成的迷你手袋，可以手提，並配備可拆卸肩帶，時尚別致。

另外，Loewe的Paula’s Ibiza系列帶來多款編織袋款，其中去年春夏初登場的Balloon Bag，採用編織酒椰纖維荷葉邊重新詮釋，如像波浪充滿立體感，效果特別又富夏日氣息。Loewe又把小趣味結合草編袋，迷你袋配上章魚外形的小牛皮套，外形討喜令人愛不釋手。Gabriela Hearst入主Chloé後，推出的首個帆布袋系列Woody Tote Bag，旋即成為人氣熱賣。品牌於夏季推出設計如出一轍的藤籃袋，同樣有高實用性，易於配搭不同造型，一樣深得女生歡心。

長青草鞋

面對炎熱的夏天，雙腳同樣需要保持舒爽，草編鞋（Espadrille）的鞋底清涼通爽，而且容易配搭，簡單搭配連身裙、小短褲，便可營造時尚的慵懶感，難怪英國劍橋公爵夫人凱蒂也是草編鞋控。

帽子戲法

如果想為日常穿搭的夏日氣息再升級，加上一頂草帽就適合不過，遮擋陽光之餘，更能一秒提升造型感。多個品牌在今夏推出不同功能、款式的草帽，加入不少細節位，無論是去沙灘嬉水，還是日常穿搭，都不可或缺。

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