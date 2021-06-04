荷李活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick》系列，自2014年首集上映以來，一直叫好叫座，第四集目前已開始籌備，稍後即將開拍，初步預計於明年5月上映。昨日官方宣佈「宇宙最強」甄子丹已落實加盟參演，在劇中飾演奇洛李維斯的舊友，兩人一起經歷過不少過去，還擁有共同的敵人，相信甄子丹在戲中將有不少動作鏡頭，讓他一展身手。

甄子丹昨日在Ig轉貼他加盟《殺神John Wick 4》的報道，以英文留言：「我會去看這部電影，你呢？」其妻汪詩詩亦有在Ig限時動態轉發多則報道。而《殺神John Wick 4》導演Chad Stahelski對於甄子丹參與演出表示：「我很期待與甄子丹合作這個刺激的新角色，他為作品帶來生機和力量，我們很高興有機會得到這位重要的藝人與奇洛合作。」除甄子丹外，日裔英國歌手澤山璃奈（Rina Sawayama）上周已宣佈加盟，電影將於今年夏天在法國、德國和日本開始拍攝工作。

網民唔受落稱荒謬

不過香港網民對於甄子丹加盟《殺神John Wick 4》，反應似乎並不受落，有人留言直指事情太過荒謬，又稱因他而不想入場觀看。有網民還笑稱「甄子丹最適合做John Wick隻狗」，因為John Wick是愛狗人士，在首集就是因愛犬被殺害而走上復仇之路，如果由甄子丹飾演他的愛犬，相信會成為「史上最強之狗」，John Wick亦不用報仇。

甄子丹憑其代表作《葉問》系列在歐美「打」響名堂，今次已是甄子丹第四度出戰荷李活作品，他首部參與的是2016年上映的《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One：A Star Wars Story），甄子丹表現亮眼，更是首位演出《星球大戰》系列的亞裔演員。之後他與雲迪素（Vin Diesel）主演2017年初上映的電影《3X反恐暴族：重火力回歸》（xXx：Return of Xander Cage），去年上映的《花木蘭》（Mulan），子丹在戲中飾演將軍，不過電影票房、口碑都麻麻，更被香港網民抵制。

吳彥祖拍曉治積曼

另外，同樣進軍荷李活的吳彥祖，近日夥拍「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）及莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）拍攝新片《回憶潛行》（Reminiscence），電影講述地球水位上漲後爆發戰爭，曉治積曼飾演的私家偵探尋找忽然失蹤的莉碧嘉期間，遇到吳彥祖爆發槍戰。在最新的宣傳片中吳彥祖不單晒肌，有一幕更是周潤發上身持雙槍殺敵，非常有型。