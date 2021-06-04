韓國七人男團GOT7今年1月宣佈不續約JYP事務所，成員們分道揚鑣，但團隊不會解散。當中27歲隊長JB早前宣佈加盟男團2PM前隊長朴宰范（Jay Park）創立的H1ghr Ｍusic，以新藝名JAY B重新出發，並已於上月出新歌《Switch It Up》。JAY B日前接受本報的越洋獨家訪問，開腔談及GOT7成員各自單飛及他患上抑鬱症的心情。

冀幫助同路人

JAY B早前曾公開患有抑鬱症和驚恐症一事，他表示：「我在服藥和透過新的興趣來緩解壓力。公開（患病）的勇氣來自於我周圍的人，以及因為有同樣問題而感到疲憊的人，希望能帶給他們一點幫助。抑鬱症不是甚麼羞恥的事，所以想正面地對待它，希望更多人能夠對此持慎重的態度，所以選擇公開，希望經歷同樣困難的人都能克服。」而他作為GOT7的隊長，提到當成員有意見分歧的時候，都是少數服從多數，又坦言：「當時我覺得這是在工作上最快、最公平的解決方法。作為隊長，當然有過壓力，如果有甚麼做得不夠好的時候，我最先想到的是自己的責任。雖然經歷了很多困難，因為一直認為這是我角色的關係，所以現在更不想放棄GOT7。」

聊天群組互撐

不過GOT7成員現在各散東西，當中Mark返回美國，香港成員Jackson就留在內地，JAY B透露：「我們有個聊天群組，雖然Mark有時差，但還是會一一回覆我們。大家都過得很好，在韓國的成員一有時間也會見面。」提到Jackson離開JYP後很快便發表了新曲，JAY B表示沒有因而感到壓力，他又大讚隊友：「Jackson本來就是一位很厲害的朋友，所以一直對他有信心。因為我也在準備自己的東西，反而沒有感到壓力，而是在支持他。」

JAY B亦提到以往多次訪港舉行演唱會及進行活動，他表示：「最想念去香港拍攝歌曲《You Are》MV的時候，看到香港很多不同的風貌。至於食物，因為吃過太多美味的食物，很難一一想起來， 但是真的很美味。」