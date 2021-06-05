疫情令全球零售業大受打擊，更導致時尚奢侈品牌的結構出現變化，拼購、入股、易主的情況時有發生，皆因獨立經營品牌遠比不上有大財團撐腰來得發展順利。

據意大利多家媒體報導，旗下擁有鞋履品牌Sergio Rossi的意大利私募投資公司Investindustrial，針對出售該品牌一事經過數個月評估，如今最有可能的買家名單浮現，瑞士品牌Bally，以及旗下擁有法國皮具品牌Lancel的意大利Piquadro集團，但相關交易談判仍在進行中。

去年4月Sergio Rossi品牌創始者、同名設計師，因不幸感染COVID-19病逝，今年1月則傳出Investindustrial着手評估出售品牌的可能性。Sergio Rossi近年雖在亞洲市場獲得好成績，2019年的銷售額突破7,000萬歐元，其中50%以上來自以日本及內地的亞洲市場，但歐美市場就表現欠佳。其背後的控股公司Investindustrial投資遍及工業製造、醫療保健，甚至包括義意大利重機DUCATI和英國超跑ASTON MARTIN，以生意層面來看，Sergio Rossi僅屬其中一小環。

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