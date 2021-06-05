落選港姐林雅詩去年爆出男友馬天樂偷嗒女助手之餘，兩人更育有一子。爆出偷食一事後，自認是蠢女人的林雅詩亦隨即與馬天樂分手，不過就透露因工作關係雙方仍有聯絡。雖然林雅詩表示已跟馬天樂分手，不過昨晚她開直播期間就因為情緒失控同馬天樂鬧交，被爆出兩人同居關係，更被男方大鬧「臭X」。

林雅詩昨晚在直播中情緒突然失控狂喊，繼而與鏡頭外的馬天樂爭吵，馬天樂除了瘋狂用粗口鬧林雅詩之餘，更話：「同其他幾廿個男人勾三搭四，畀幾廿頂綠帽我戴，我唔怕肉酸㗎，你想講咪講囉！仲要話畀我聽佢同你冇嘢……」馬天樂提到兩人現時「一齊住」，自己從沒有放棄林雅詩，只是林雅詩放棄他，而林雅詩隨即喊住反駁話：「你覺得我對你唔住，我咪還返畀你囉，我還返條命畀你得未呀？得未呀？」馬天樂聽後即反擊說：「唔使還畀我，你對我點我好清楚。」他又指責女方與他一起時，一直表示有男人追她：「代表咩呀？係你對我唔住，唔係我馬天樂呀。我忍咗你好耐，一頂一頂綠帽畀我戴。」而講到激動時，馬天樂更以「臭X」形容林雅詩：「你呢啲臭X任人X，仲想點呀？你保障下自己啦！係你對我唔住呀，唔係我馬天樂呀，我忍你好耐喇！」對於林雅詩昨晚在直播期間與馬天樂鬧咬，《蘋果》曾聯絡過林雅詩了解，但未有回覆，至於馬天樂則說：「我冇乜嘢回應呀，多謝有心，唔該晒！」接着便匆匆CUT線。

林雅詩在2015年因為老公溫文英被揭有婚外情而離婚，2016年她遇上開武館的馬天樂，當時有傳馬天樂既是她的經理人兼男友，不過兩個當事人均否認戀情，只聲稱是工作上的夥伴。直至去年爆出馬天樂偷嗒助手Ana後，林雅詩才表示已跟對方分手。

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