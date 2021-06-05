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Serrini想十年內開「樹妮妮場館」 學月餅會供飛做最大炒家

1小時前

唱作人Serrini（梁嘉茵）今個月底將舉行首個九展演唱會「SERRINI “I’M (NOT) FINE, THX.” LIVE 2021」，上月Serrini曾以「考試」方式讓歌迷有機會優先買飛。

演唱會part 2前日公開售票即日售罄，Serrini不斷提醒歌迷不要買黃牛，「黃牛嘅人、詐騙嘅人、高價接貨嘅人，係唔deserve to see me.」、「買醜牛菲就好似攞緊老翻手袋出街咁」。Serrini昨晚開post表示發現有優先買飛的「考生」在網上加價轉手賣飛，已經立刻取消了考生的優先飛，今早Serrini再開post，指上網見到有黃牛賣飛，已記低多個黃牛座位，準備在演唱會時公開恥辱買黃牛飛的歌迷，並再次呼籲不要買黃飛牛。

今次演唱會是上次的part 2，Serrini今日在銅鑼灣出席活動時說正努力籌備當中：「原本我都諗住同上次差唔多，不過我哋嘅團隊好多嘢想做，所以當係2.0啦，主要係想畀上次買唔到飛，或者上次睇online睇唔到現場嘅人睇。」Serrini指售票情況理想：「好似已經賣晒，我自己都想買返啲飛畀朋友睇。大家記得支持本地音樂，唔好買黃牛，我哋好多bands都係咁諗，而家好多飛都畀唔係想睇騷嘅人買咗。」

Serrini坦言有兩大目標，希望三年內有個人音樂劇，十年內有自己命名的場地：「我想起個樹妮妮場館，大家每季考試先買到飛，或者好似供月餅會咁供張飛。我係最大炒家，個價我定，大家買炒價。」至於下一步是否到紅館開騷？她希望在不同場地開騷，8月將與風車草劇團演出音樂劇：「希望各位劇評人入場可以嚴厲啲，畀意見我呢位劇壇新人。」

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梁嘉茵Serrini樹妮妮場館SERRINI “I’M (NOT) FINE, THX.” LIVE 2021
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