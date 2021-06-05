台灣女星徐熙媛（大S）今日驚爆與大陸有錢仔老公汪小菲婚變，兩人結婚10年來，雖然屢傳婚變，但汪小菲經常高調寵妻，大S又一副力撐老公的模樣，力證夫妻感情穩固。而且不少人對於汪小菲今年3月為了慶祝結婚10周年，才送完巨鑽戒指給老婆後僅2個月就爆婚變一事，感到難以理解。

見4次定終身

將時間回調到2010年，大S與汪小菲邂逅，女對男一見鍾情，見面僅4次、秘戀僅20天就閃電訂婚，同年11月，大S與汪小菲在北京市朝陽區民政局登記結婚！

消息震驚中台兩地，大S後來有解釋過指，當初一見到汪小菲就知道對方是自己的Mr. Right，而汪小菲亦指自己在適當的時候遇上對的人，於是兩人便拉埋天窗，並在2011年3月，兩人在眾多親人及好友見證下，於三亞海棠灣舉行婚禮。

奶奶勁Buy大S

大S與汪小菲婚後幾乎有影皆雙，儘管男方婚後多次被拍到撇妻夜蒲狂歡，婚姻傳亮紅燈，惟大S亦死撐婚姻無問題，加上大S深獲奶奶、中國俏江南餐廳董事長張蘭歡心，張蘭讚大S乖巧，還指大S是個150分的新抱，還說過：「她（大S）不但適合我兒子，還適合我們整個家族。」

生女箍老公

大S婚後宣佈暫時拍戲、努力造人的，茹素10多年的她更為了調理身體，逐步食肉，不過她曾表示因心動重返幕前，縮沙想不生B，最後大S於2013年尾證實陀B女，勁恨有「前世情人」的汪小菲固然開心，每日都同未出世的B女講我愛你。而女兒「小玥兒」出生後，的確成為汪小菲的心肝椗。

2年後，大S為汪小菲添丁，湊成一個「好」字，汪小菲十分愛錫一對兒女，多次在社交平台貼出一家出遊的照片，就算他今年初到台灣隔離時，也安排人帶子女在酒店樓下隔窗「見面」，當時汪小菲留言：「昨天阿姨帶玥兒來樓下看我，我們一直揮手。隔着十幾層樓，看得見抱不着，再扛10天就好了。」而他掛念的還有老婆：「隔離的第8天，3公斤沒了，胡子在燈光的照射下也白了，期待抱着3個寶貝的時候。」

肉麻剝蝦殼

要數大S與汪小菲之間最出名的晒恩愛招數，必數「剝蝦殼」事件。大S於2018年與老公一起參加參加大陸真人騷《幸福三重奏》，節目中有一場他們與其他參加者夫婦、包括早前宣佈辦離婚的福原愛與江宏傑一起吃飯的場面，大S見枱上一味蝦便借題發揮稱：「從小到大吃蝦都是爸爸剝，自從爸爸不在後，自己就不吃了。我媽就說『吃蝦一定是要男人幫你剝』。」並指如果汪小菲不剝蝦殼的話，她寧願不吃。汪小菲聞言立即剝蝦殼畀老婆，其舉動成為網民一時佳話，更指大S馭夫有道。

當老婆係細路女

今年3月，身在台灣陪妻女的汪小菲，呼朋喚友與他們夫妻一起食日本菜，他更在微博晒出10卡巨鑽戒指，稱送給老婆結婚10周年的禮物，他更稱呼比他大5歲的大S為「小女孩兒」：「老婆，小女孩兒，10周年快樂 ，再過10年希望你還是願意。」完全無婚變預兆。

據台媒指，汪小菲送巨鑽給大S，除了是為結婚周年紀念，還有汪小菲企圖以戒指箍煲，當時他已知婚姻有危機，所以連人帶戒指返台，實行「雙管齊下」，一度令兩人的感情回溫。

另外，大S在未嫁前曾在首飾活動上表示：「珍珠我喜歡得要命，一定要戴珍珠配簡單白紗。」後來汪小菲在台灣開設的S HOTEL外牆上，也有綴飾上珍珠項鍊裝置藝術，相信與老婆愛珍珠有關。

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