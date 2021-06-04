ViuTV的《ERROR自肥企画》，注定在香港電視節目史上留名。

15集節目示範了很多顛覆性創舉：說是綜藝，引人發笑背後，卻斗膽在最後一集來個反轉，嚴肅叩問觀眾「娛樂是甚麼」，引來無數掌聲。當中還有創意式植入廣告、熱血救保錡大行動等，令觀眾又喊又笑，背後「無制限OT編集団」（下稱OT編集団）厥功至偉，尤其經常出鏡的「格仔導演」Mike（劉諾衡），日日為製作節目只睡兩、三個小時，正如他們改編的歌詞所講「For香港觀眾」畀埋條命你最好！

「無制限OT編集団」（下稱OT編集団）最近紅到成員的個人IG Story均有廣告賣，Mike導日前更在土瓜灣出席攝影座談會，活動過後抽空做訪問，身穿「鳳凰不死鳥」的本土T恤，與他節目中，經常與本地年輕創作人合作，如Jason Kui、Madboii等行動十分一致。訪問地點，他亦選擇了地道的茶記，多於同街檔次較高的西餐廳，原來Mike導出身草根，自幼在屋邨長大，現在仍與家人同住公屋。

與花姐兩度衝突 成經典場面

最近更有熱心人為Mike導在facebook開群組，不斷追看他以往的作品，如《花姐ERROR遊》系列、《美女郊遊遊》和《大海男兒》，不難發現，他的作品其中一大特色，就是將種種幕後的好與不好，都呈現在觀眾眼前。

《花姐ERROR遊》是Mike導首個擔正節目，承受的壓力遠超想像，「成個節目由0到100都係自己度，嗰時有唔識都係靠自己，因為花姐剛轉做經理人，作為監製，佢係冇參與太多製作，但拍嘅時候都有畀壓力，令我好辛苦。出trip每朝6、7點起身，拍到夜晚9、10點，沖完涼，仲覺得自己度嘅嘢唔夠好，每晚再度之後嗰日拍嘅嘢，真係瞓得一、兩粒鐘，仲要受監製壓力。」

其中一集，眾人去到日本的雪山，叫ERROR和花姐坐在雪地忍笑，花姐質疑Mike導節目效果，表示一點都不好笑，Mike導回敬「花姐」說「或者我可能啱呢？」，上司與下屬的衝突，突然在綜藝節目被呈現出來。觀眾才知道，搞笑背後，原來真的有好多「火花」，但同時亦會懷疑效果真偽，Mike導說：「係堅，唔係假，有諗剪唔剪出街，自己都掙扎咗好耐，但最後叫做到啲幾特別嘅嘢出嚟。」

到《花姐ERROR遊2》，另一個經典場面，是將花姐彈上兩層樓高，花姐威嚇「冇得升職」，Mike導說：「花姐把口的確唔想做，但身為製作人，佢都理解畫面會係好睇，加上我威逼，同用節目質素利誘佢。」但事前資料搜集，沒有見過其他人彈到咁高，「一嘢轟落花姐度」的滿分節目效果，完全是意外收穫。

公司無雪藏保錡

將「幕後」變「幕前」，違反了香港電視慣例，不過《自肥》的破格，何止這一樣？拍攝節目之前，ERROR成員保錡因為爆出「偷食沙律」事件，被網民批鬥，根據電視行業慣例，理應掟入雪櫃，close file。不過，ViuTV、ERROR以至OT編集団反其道而行，決定出手拯救，利用節目內容，為保錡度身訂做「自肥」計劃，學習一些外人眼中好像沒實際用途的技能，例如玩「搖搖」、片石仔，而最後跟Jason Kui學結他，總叫做跟演藝事業有關，但是否學成？其實無關重要，重要是讓觀眾看到，保錡背後的努力，既自肥又自強，可叫香港人借鑑。

保錡最後的真情剖白，更是感動人心，可說是成功「洗白」，令節目集搞笑、友情、熱血兼洗白功能，這又是否精心設計？Mike導原來有請示過公司，回覆是「唔會繼續雪」，OT編集団即刻出手：「當然有諗點幫佢，但好揸緊一點，就係唔可以hard sell，想畀啲挑戰佢，做唔到都照出街，片石當然係佢叻仔，片超過20下都係真。學結他出街，嗰啲感動說話唔係稿嚟，佢講得出，我又剪得埋，先有呢樣效果，出完街真係洗白咗，係一個驚喜，冇估到真係咁樣幫到佢。」

《啤．生與死》致敬《天能》

而節目中最「名留青史」的搞笑片段，絕對是「ViuTV一哥」何啟華的「鳳凰不死鳥」中了「地陷之計」一幕。其實挖洞整蠱是日本搞笑節目常用招數，觀眾觀看之時其實已猜到一二，但趣味依然不減之餘，Mike導更安排最後植入一個薯片廣告，令人笑破肚皮，觀眾在螢幕前的心聲跟193大叫出來的一樣：「咁樣植入式都得？」再癲的植入式廣告，是後來在《自肥》中的啤酒廣告，根據大台口味，賣廣告一定要「開心」、「好想要」，所以連綜藝節目都直接叫《開心大綜藝》，但《自肥》其中一集，贏了比賽的獎品是一噸啤酒，還貼心地即時用貨車送到你府上。所以ERROR決心鬥輸，擺明「嫌棄」贊助商的獎品，相信還是香港電視史上頭一遭，但出來的廣告效果，比大台台慶硬入食炸雞片段大得多。

「呢個係違反咗固有遊戲嘅邏輯。」Mike導這樣形容自己的節目。《啤．生與死》原來最初想致敬《天能》，要鬥贏再鬥輸，最終OT編集団意念一轉，覺得鬥輸更有趣，決定用最簡單的遊戲，讓四子體會輸的難處：「諗緊點令到大家鬥輸個心再勁啲，咁獎品就一定要（kam）！」結果OT編集団向贊助商埋手，亂噏要一噸啤酒，結果竟然成真：「我估計一噸幾萬蚊，但呢個（贊助商）一定係今次節目最大嘅得益者，好抵！」

「堅持」被無限解讀：自己體會

ViuTV董事兼總經理魯庭暉2019年曾經講過，現時的觀眾已不是極介意觀看植入式廣告，但都有分高低手：「外國有好多成功例子，但香港未見到有。」想不到兩年之後，被「自己台」Mike導成功做到。要繼續無限創新，Mike導認為做創作人要睇多啲：「雖然我話自己唔係睇好多嘢，但睇得多嘢絕對係有幫助，任何嘢都睇多啲。而我哋呢班人，係你要好敢去創新，講好容易，但其實好多嘢阻礙你，令你要點去唔怕輸蝕，你都要去做一啲新嘢，呢個都係難。」

說到底，創新還需要一份堅持，在《自肥》最後一幕用上黑底白字寫上：「致 一直還在堅持的人」，網民有無限的解讀，Mike導亦希望由觀眾去心領神會：「唔解釋太多，等觀眾自己體會，有時啲嘢唔使講得太清晰，喺好多層面上都可以感受到唔同嘅嘢。」

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