其實，今次大S宣佈和汪小菲離婚，導火線是由於汪小菲在微博斥責台灣確診者飛廈門是漢奸，更批評台北打不到疫苗，對比中國「這就是差距」。而身處台灣的杜汶澤亦有在facebook轉貼汪小菲此則報道，留言反問對方：「幫台灣女人剝蝦的中國人會不會是漢奸呢？」大S今日回應汪小菲此事時，自爆已和對方正辦理離婚手續，因此對汪小菲言行不予置評。

酒後撩女

事實上，汪小菲和大S結婚後，婚姻經常被指亮紅燈，汪小菲不時被影到有索女埋身，日前他做抖音直播時，和一位短髮索女開心聊天。過程中，飲到半醉的汪小菲，被旁邊的「豬隊友」出賣，朋友不但說出索女的真名，還爆料指一行人曾在四川成都一齊飲過酒，汪小菲和女方更以「哥哥」、「妹妹」相稱。事後汪小菲堅稱不認識女方，還當場爆粗說：「操你X的，抖音，傻X，腦子有病吧！」爆粗後又開帖道歉，指自己喝了酒才會失言。

姊弟戀認識49日閃婚

44歲的大S（徐熙媛）與39歲的汪小菲結婚10年，育有一雙兒女，汪小菲去年7月返大陸處理工作事宜，長達半年未回台灣，兩夫妻在疫情下聚少離多。過往夫妻間亦先後被唱衰5次。

出道27年的大S，感情上敢愛敢恨，10年前她和見面4次、認識49天的汪小菲閃婚。大S與汪小菲在2010年於派對上一見鍾情，2人首次見面是安以軒和已故的安鈞璨帶她去汪小菲開設的北京蘭會所，當時汪小菲主動跟大S攀談，最初大S對汪小菲未有印象，直至二人在安以軒生日宴上再次遇上，二人聊了一晚，十分投緣，後來大S在台北過生日，汪小菲意外出現，還驚喜送她項鍊，讓她毅然決定：「小菲就是我生命中對的人。」之後第4次大S和汪小菲在北京見面，汪小菲突然問她：「要不要跟我結婚？」她想都沒想，直接回：「好！」翌日中午他們就在當地王府井大道一處教堂的門外互戴戒指，當晚約朋友一起涮羊肉，完成另類訂婚儀式，原本不辦婚宴的他們，因婆婆張蘭堅持名門正娶，大S才和汪小菲於2011年3月22日在三亞舉行盛大婚禮，兩公婆相識49天閃電結婚，震撼中、港、台演藝圈。

火星撞地球

可惜大S和汪小菲結婚後，異地婚姻一直未被外界睇好，文化差異加上二人個性不同，婚姻關係上易起磨擦，大S曾揚言：「若老公出軌，我會放他走，但小孩一定要歸我。」大S坦言不擔心汪小菲外遇，她淡定說：「如果他喜歡別的女人，我不會制止，他可以跟我講，我不會佔着他不放，會放他走。」更不會查看汪小菲的電話，「他的兩支手機常丟在我面前，電腦在家也不會關機，我從來不會碰」。

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