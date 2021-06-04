「格仔導演」Mike（劉諾衡）26歲便闖出名堂，短短5年，由製作組最低層的PA（助導）做起。《ERROR自肥企画》剛播畢，訪問當日Mike更帶來好消息，原來幾日前晉升為ViuTV導演三級編制中最高階的senior producer。人工三級跳？他苦笑，答案似乎心照，「奴役價無下限」明明出自他口中，今日終於講真心話：「唔講其他電視台，因為未做過，而家我做呢間（公司）真正有心做嘅人，唔係為咗錢，我係其中一個，大家都追尋緊一啲嘢。」

既是人才，當然有人爭。還記得兩個月前，TVB大股東黎瑞剛批評自家節目老化等五大問題，《蘋果》收到風，原來大台曾經向Mike導招手，當時《美女郊遊遊》剛播出，亦是話題之作。對於傳聞，Mike導沒有否認，只說：「都唔考慮。」

不為錢，並不代表好有錢。曾有網民估計Mike導是「美國出世」、 「擁有美國籍」、「美國留學」，皆因在《大海男兒》和《ERROR自肥企画》的比賽中，他每次都標示自己是美國選手，而Agent L.則是澳洲選手，碰巧Agent L.確實曾在澳洲讀書，令人有無限遐想。太易估到就不會有「遊‧詐‧詭大成功」的牌仔，原來Mike是一位出身草根階層的「屋邨仔」，他說：「其實我都係公屋長大，依家都係住公屋，我會形容自己係比較貼地嘅一班人。」

Mike導中學畢業卻未能晉升大學，跑去報讀多媒體創作高級文憑，是他首次接觸幕後工作，「開始時好濫，乜都教，拍片、整圖、後期製作乜都學，啱啱接觸拍片，覺得幾好玩幾有趣。」不怕辛苦，希望學以致用，曾freelance做過節目助理，在微電影、港台劇幫手攝影、打燈，當年還不到20歲。

半工讀向目標進發

不過，Mike導的夢想其實是當生態攝影師，熱愛大自然。中學時期，Mike最愛看動物紀錄片，讀完高級文憑後開始尋夢，見海洋公園聘請水族館實習生，便立即寄CV，「嗰時我已有潛水牌，諗住嗰度做有助我達成夢想，但嗰份工完全冇回音。」Mike以為是經驗不足，結果去做獸醫診所助護，負責執屎，做了3個月心想「唔對路」便辭職。

後來，終於等到National Geographic頻道聘請節目助理，但入職條件寫明要大學學位，Mike導二話不說就報讀digital media Top-up Degree，性質比較接近廣告製作。由於計劃半工讀，在求職欄中找了一份以為「好hea」的工作——NowTV PA（助理編導）。「嗰時心諗Now邊有作品，仲唔係最好嘅踏腳石？可以輕輕鬆鬆有份工跟住去讀書。」當時香港電視圈仍然一台獨大，Mike以為自己奸計得逞，其實當時ViuTV剛開台，入職第二日被調組至真人騷《慳D啦Honey》，他首個任務是要到一間女性內衣店張羅拍攝道具，「真係乜都做，估唔到咁忙，令原本讀年半嘅學位，defer咗兩年，因為兼顧唔到。我真係目標為本咁去讀書，結果係third hon（三級榮譽）畢業，最廢嗰個，叫攞咗個證書。」

做PA吃盡苦頭

做製作部最低層的PA，一定吃盡苦頭，但做人唔好怕蝕底，最後可能自己都有得着，《晚吹：真PK》便是影響Mike導一生的節目。「《ERROR遊1》都係挑戰觀眾底線，好多靈感嚟自《真PK》。我嗰陣仲做PA，每次導演監製諗到新懲罰，就要搵人試，唔試點說服人玩？話就話猜，但其實都係最低層嗰個試。」

其中一集要將曱甴放入幾個樽裏面，但平時用開的鉗忽然不見了，Mike導只好將活生生的曱甴徒手放入樽，「其實我好驚曱甴，花姐突然衝出嚟問準備好未，喺後面不斷鬧，我就不斷徒手放入樽。本身係買杜比亞曱甴，捉捉吓見到屋企常見嘅曱甴，恐怖好多，但拍完之後，發現又唔係太驚。呢件事令我明白到，原來適當嘅壓力之下，你係做得到！」

當晉升做導演之後，他對真人騷有另一番見解：「當大家喺我嘅節目見到黐線懲罰，或者唔合理挑戰，其實就係因為我經歷過呢樣嘢，主持又可以攞到個成長畀觀眾睇。」但試煉也有失手的時候，Mike導曾將wasabi粉末濕水後變成一個球，咬了一口，舌頭一部份的味覺消失了一整天，「係我經歷最驚一次，擔心成世都係咁，好彩最後味覺出番嚟。」

自認欠內涵

訪問中，Mike不止一次提到自己沒有內涵，靠的只是小聰明，由於剪接夠異類而獲得花姐賞識，所以晉升速度比別人快。「我唔會形容自己係聰明同有才華，我係唔認同，只係有小聰明同成日走精面。入ViuTV，原本係諗住邊做邊apply嗰份工，但結果做吓做吓，咁就5年。」如果現在獲National Geographic聘用又如何？他思前想後說：「呢個問題好難答。」

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