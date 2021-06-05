台灣女星徐熙媛（大S）今日突然向台灣《蘋果新聞網》宣佈和汪小菲離婚，結束10年婚姻，不過汪小菲接受大陸傳媒訪問表示：「我不知情」，暗示「被離婚」，事件震驚網民。而除了汪小菲「被離婚」外，曾演出經典韓劇《美麗的日子》的48歲韓流始祖柳時元亦是過來人。

帶第三者回家

柳時元於2010年10月跟細9歲的舞蹈老師趙秀仁結婚，女兒於2011年出世，不過2012年4月女方突然提出離婚，二人的婚姻只維持18個月。當時趙秀仁沒有公開離婚原因，不過有節目爆料，指柳時元因外遇而導致婚姻破裂，在趙秀仁坐月時有多名女友，連在日本也有女朋友，他更不顧老婆感受，帶第三者回家。

官司打足三年

柳時元因離婚風波而形象大跌，他跟趙秀仁因贍養費和女兒的監護權等問題，三次協商破裂，離婚官司更打了三年才塵埃落定。而柳時元曾聘請六名律師跟趙秀仁打官司，他後來被趙秀仁控訴家暴及跟蹤，法院因而判柳時元罰款700萬韓圜（約49,000港元）。

去年再婚

而柳時元離婚後，女兒監護權歸前妻，他每月第二、第四個周末、中秋節及農曆新年可探望女兒，而暑假等長假可探望女兒七日。去年2月柳時元再婚，娶細2歲的圈外人。

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