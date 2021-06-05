每年六月是同志驕傲月（Pride Month），專門為LGBTQIA+ 社群建立，全球各地都會舉辦活動，時尚界亦紛紛以不同的行動支持，推出代表色彩虹的Pride系列。

運動品牌adidas自 2015年起每年均會推出Pride系列，象徵着對 LGBTQ+ 社群的長期支持，今年當然也不例外。Pride 2021系列以柔和的彩虹色系為主調，融入不規則形狀拼貼色塊、「Love Unites」字樣，並以手繪風格呈現不同色彩的圖案，帶來多款服飾與鞋款。

經典鞋款Stan Smith Pride及Forum Low Pride，融入繽紛花朵圖案；Superstar Pride及ZX 1K Boost Pride則為三間標誌及後跟增添彩虹色彩與「Love Unites」圖案，藉以宣揚世界大同的精神，呼應彩虹旗所代表的精神。

另一邊廂，BOSS也特別推出限量系列，向LGBTQIA+性小眾社群致意，弘揚大愛精神，宣示自由表達自我的權利。系列包括中性設計的服飾，例如T裇、連帽衛衣及內衣單品，並飾上代表同志驕傲月的彩虹旗幟及「Love for all」等標語。

系列的廣告企劃邀得身兼演員、作家、導演、攝影師和平權推手的Tommy Dorfman及Peter Zurkuhlen出鏡。Zurkuhlen是Get Help的主任，亦是頌揚LGBTQIA+性小眾企業家的組織Los Angeles Chapter of StartOut的活動策劃委員會成員。二人身穿全新系列服飾，分享自身的故事，帶出自豪、自由和希望的信息。

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