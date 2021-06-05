韓國男星李光洙將離開主持了11年的綜藝節目《Running Man》（RM），他於上月底進行了最後一集的錄製，估計於本月中播出他演出的最後一集。不少fans都不捨光洙的退出，因而非常珍惜仍有光洙現身的《RM》集數，而於明日播出的新一集中，將見到光洙繼續展示搞笑一面，他更會孭住劉在錫演出，令人好奇新一集的內容。

化身大爺

《RM》將於明日下午播出最新一集，於今日新公開的預告中，就見到一眾成員穿上韓服，當中劉在錫策劃了「在錫三餐」的比賽，他自己就化身「大爺」，要求其他成員準備三餐。於預告片中見到劉在錫非常「識嘆」，不用落手工作的他在旁催促成員：「要好好做啊。」光洙要服侍劉在錫，孭住他周圍行，未知節目中，一眾成員會否對劉在錫進行反擊呢？

另外節目組亦公開多張光洙的預告照，而錄製當日光洙已經宣佈了要退出節目，當時成員一見到光洙就問：「不是說要退出嗎？」之後成員用「下車」（退出節目）的「車」字開玩笑，表示如果要加入新成員，想要車銀優或車太鉉。

影婚照求婚

另外，劉在錫主持的另一節目《Comeback Home》將於今晚播出新一集，節目中劉在錫將公開向老婆羅靜恩求婚的故事。而嘉賓女歌手Gummy亦有演出，更透露跟韓劇《機智醫生生活》男星趙正錫的求婚故事，表示：「拍婚照當日，老公趙正錫向我求婚。」不過Gummy就不太推薦別人用這種方式求婚，表示：「這是（求婚）禁止事項之一。」

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