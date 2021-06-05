Mavel電影近年威盡荷李活，美國加州迪士尼樂園的主題園區「Avengers Campus」亦趕及於熱潮中落成，並在美國時間本月4日正式開幕，還派出「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）、「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）、「尚氣」劉思慕、「嘉魔娜」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）以及由「飛隼」升呢成新任「美國隊長」的安東尼麥基（Anthony Mackie），場面熱鬧。

「Avengers Campus」本來安排在去年開幕，不過受到疫情影響，令整個大計足足延遲一年。在開幕前一晚，「Avengers Campus」於開幕禮上介紹全新設施及場景，包括復仇者聯盟總部、蜘蛛俠主題實驗室、奇異博士聖殿、蟻俠與黃蜂女主題餐廳及銀河守護隊遊樂設施等，而開幕後更有機會在園區內遇到Marvel超級英雄的角色扮演人員，一於全方位來滿足廣大fans。

「蟻俠」保羅活特在開幕禮上表現興奮，並說：「我很享受2019年到香港參加蟻俠與黃蜂女的設施落成，不過這次是全新面貌，更是全新的復仇者基地。」加州迪士尼樂園的門票火速售罄，連預約也要排在兩星期後，認真犀利。

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