林作近日積極為9月18日舉行百萬擂台戰操練，面對強勁對手「百億富三代」鍾培生，林作不敢怠慢，他日前貼出被打到眼腫又瘀的相片，仍然堅持不縮沙。加操過程，林作練到周身痛，昨日在IG貼文：「救急：本人經過一段時間練拳，現全身酸痛僵硬，急需要專業拉筋服務。本人在此緊急號召香港專業運動接筋界sponsor本人一個禮拜一到兩次的拉筋，本人定當為該店宣傳，並在9月得勝後再次公開多謝幫助。」林作希望𢯎贊助，有人免費為他拉筋，他續說：「撐我，等於撐香港人！在如此有意義的一日，請幫幫我，9月打贏食魚翅破壞地球生態嘅權貴！」距離「林鍾一戰」只餘3個月。

這個post一出，林作不但未獲網民同情，還被網民鬧爆，因為林作日前才貼出自己賣保險成績好，上月出糧有高達41萬薪金，竟然連拉筋錢都不捨得支付，還要求免費專業服務，網民揶揄：「自己就搵40萬一個月，人哋幫佢拉筋拉成個鐘，拉到手又痛，腰又傷，淨係得到林生幫手宣傳，人哋唔使食飯交租咩？佢搵咁多錢都咁折墮」、「人哋啲辛苦錢都要呃，睇你唔起」、「好心你就畀番錢人啦，你有冇搞錯，成日諗縮數」、「拉筋就支助你，買保險又唔洗錢咩」，有好心網民則建議林作可以去YouTube自學就唔用付錢。

林作今日回覆《蘋果》時不認自己拉筋𢬾贊助是諗縮數：「之前好多人有問我嘅，我揀唔落啫，而家覺得既然有就唔好嘥嘛，係咪先？有2個小時免費泊車我都攞埋，啱唔啱呀，咁多人都想幫我，何必自己無端端要去出面畀錢呢？交個朋友，多過兄弟都好吖！」網民斥林作月入逾40萬都貪小便宜，他竟解釋：「月薪係入，你未計我出啫，好多嘢都要我支付。新一期交稅都十幾皮，水機壞咗又整成千蚊，又要買狗糧，又要整部老爺車。每月使費都實在太多，我又要畀保險團隊開支，賺40萬我可能使咗30萬出去嘛！」其實林作的開支大部份是奢侈品，他還厚臉皮說：「阿媽又唔喺香港，大部份開支我頂緊！」

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